Trump’tan bomba açıklama! Xi’nin Tayvan sırrını ifşa etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’te katıldığı “Special Report” programında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile arasında geçen dikkat çekici diyaloğu açıkladı. Trump, “Bana ‘Sen başkan olduğun sürece Tayvan’ı asla işgal etmeyeceğim’dedi” sözleriyle gündemi sarstı.

Trump, Xi’nin sözlerini şöyle aktardı:

“Ama ben çok sabırlıyım ve Çin de çok sabırlı”.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisine Trump görevdeyken Çin'in Tayvan'ı işgal etmeyeceğini söylediğini belirtti.

TAYVAN KRİZİ VE SABIR VURGUSU

Çin’in Tayvan üzerindeki hak iddialarını hatırlatan Trump, “Ben burada olduğum sürece bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum. Göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump ile Xi, geçtiğimiz Haziran ayında Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk teyit edilmiş telefon görüşmesini gerçekleştirmişti.

ÇİN VE TAYVAN'DAN İLK TEPKİLER

Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Tayvan meselesini “Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli ve hassas konu” olarak nitelendirerek ABD’yi “tek Çin ilkesine bağlı kalmaya” çağırdı.

Tayvan’dan ise farklı bir ses yükseldi. İktidardaki Demokratik İlerleme Partisi’nin üst düzey isimlerinden Wang Ting-yu, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: