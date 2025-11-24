Türkiye ile Güney Kore arasında savunma alanında tarihi bir yakınlaşma yaşanıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ın Ankara’ya yapacağı ziyareti dünya basını yakından izlerken, iki ülkenin İHA teknolojisi ve ağır zırhlı platformları birleştirme ihtimali uluslararası gündemin en sıcak başlığı hâline geldi. Lee’nin “Türkiye İHA’larda dünya lideri, Kore ise tank ve platformlarda büyük güç” sözleri, Ankara–Seul hattında yeni bir savunma ortaklığı ihtimalini daha da güçlendirdi. Liderlerin kritik zirvesi öncesi masadaki entegrasyon başlıkları, nükleer iş birliği ve mega proje ortaklıkları dikkatleri Türkiye–Kore ilişkilerine çevirmiş durumda.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, resmi temaslar için Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik zirve görüşmesine hazırlanıyor.

Lee’nin ilk Türkiye ziyareti dünya basınında geniş yer bulurken, liderin özellikle Türkiye’nin insansız hava araçlarındaki küresel üstünlüğüne dikkat çekmesi Ankara–Seul hattında yeni bir savunma döneminin kapısını açtı.

DÜNYA BASINI BU ANLAŞMAYA KİTLENDİ

Lee, Johannesburg’daki G20 zirvesinden doğrudan Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikinci kez aynı hafta içinde bir araya gelmiş olacak.

Zirvenin merkezinde, Türkiye’nin İHA teknolojisi ile Güney Kore’nin gelişmiş platform silah sistemlerinin entegrasyonu bulunuyor.

Lee, ziyareti öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye İHA’larda dünya lideri olurken, Kore tanklar ve ağır platformlarda büyük güç. Bu iki yetenek birleştiğinde benzersiz bir savunma ortaklığı ortaya çıkıyor." dedi.

İHA–PLATFORM ENTEGRASYONU İÇİN TARİHİ FIRSAT

Yonhap’a göre Lee, Türkiye ile ortak geliştirilecek sistemlerin savunma sanayii açısından “yeni nesil bir sıçramaya yol açacağını” düşünüyor.

Bu kapsamda:

Türk İHA'ları ile Kore’nin tank, kundağı motorlu top ve deniz platformlarının uyumu,

Ortak operasyon kabiliyeti,

Mobilite ve koruma teknolojilerinin birlikte geliştirilmesi

gibi başlıklar masada olacak.

Lee, Türkiye’nin Kore motoruyla çalışan Altay ana muharebe tankı hakkında "birlikte başarabileceklerimizin somut kanıtı" dedi.

SEOUL’DEN SİNOP’A İLGİ

Diğer yandan Asia Today'in aktardığı bilgilere göre nükleer enerji, zirvenin en sıcak başlıklarından biri. Güney Kore, Türkiye’nin Sinop’ta planladığı ikinci nükleer santral projesine güçlü ilgi gösteriyor.

Lee, Barakah nükleer santralini başarıyla tamamlayan Kore’nin, Türkiye için "en güvenilir ve en uygun" ortakolduğunu aktardı.

Kore’nin yalnızca santral inşa etmeyi değil, "nükleer ekosistemi tamamen güçlendirmeyi" hedefleyen yaklaşımının Türkiye ile uyumlu olduğunu dile getirdi.

MEGA PROJELERDE TÜRKİYE VURGUSU: DÜNYAYA BİRLİKTE AÇILALIM!

Lee, Türkiye’nin Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya’daki geniş proje ağıyla, Kore’nin mühendislik-teknoloji gücünün birleşmesinin üçüncü ülkelerde dev projeler için büyük fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev ortak projelere dikkat çeken Lee, Türkiye ile küresel altyapı pazarında yeni bir dönem mesajı verdi.

Lee, zirve öncesi Anıtkabir’i ziyaret edecek; Salı günü Kore Savaşı gazilerine çelenk sunacak ve Türkiye’de yaşayan Kore topluluğu ile bir araya gelecek.

Türkiye, Kore Savaşı’na BM gücü kapsamında en fazla asker gönderen dördüncü ülkeydi. Lee, bu tarihsel bağın iki ülke arasında “eşsiz bir dostluk” oluşturduğunu paylaştı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası