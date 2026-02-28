ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından misilleme geldi, Amerikan üsleri hedef alındı. Körfez’de patlamalar yaşanırken, Bahreyn’deki ABD Donanma üssü vuruldu. Doç. Dr. Furkan Kaya sürecin artık sınırlı bir gerilim olmaktan çıktığını belirtirken, Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ise yaşananların 12 Gün Savaşı’nın devamı niteliğinde olduğunu aktardı.

MÜZEYYEN BIYIK—ABD ve İsrail’in İran’da başta Tahran olmak üzere birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarının ardından misilleme gecikmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, “İran’da büyük ölçekli askeri operasyonlara başladık” açıklamasını yaparken, İran’ın bölgedeki Amerikan askeri varlığını hedef aldığı bildirildi. Körfez’de patlama sesleri yükseldi, Bahreyn’deki ABD Donanma üssünün vurulduğu aktarıldı. Uzmanlara göre kriz artık çok daha tehlikeli bir boyuta taşınmış durumda.

Dünya diken üstünde: ABD’nin 7 üssü peş peşe vuruldu! Bölgesel savaş kapıda mı?

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya ile Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, süreci Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

"BU ARTIK SINIRLI ANGAJMAN DEĞİL"

Doç. Dr. Furkan Kaya, ABD Başkanı Donald Trump’ın kullandığı "büyük ölçekli askeri harekat" ifadesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Donald Trump önleyici saldırı eşiğini yükseltti. ‘Major combat operations’ dedi. Bu artık sınırlı angajman değil, savaş mantığına taşınmış bir süreçtir. İsrail’in ‘Aslanın Kükremesi’ operasyonu kapsamında önleyici savaş başlattığını açıklaması da İran’ı çökertmek, diz çöktürmek ve teslim olmaya zorlamak anlamına gelir."

Doç. Dr. Kaya, sürecin küresel boyutuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgesel savaşın küresel savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği kritik. İran ne Irak’a ne Suriye’ye ne Afganistan’a benzer. Kadim ve zor bir coğrafyadır. İran jeopolitiği Hint-Pasifik’in emniyet kemeridir."

İran’ın doğrudan ABD ana karasını hedef alamayacağını belirten Kaya, "Karşılığını Amerikan üslerini vurarak verir. Nitekim İran’ın ABD üslerini meşru hedef ilan etmesi beklenen bir gelişmeydi" dedi.

Saldırıların hukuki boyutuna da değinen Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önleyici savaş diye uluslararası hukukta bir kaide yok. ABD Kongresi’nden çıkmış bir savaş kararı yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı yok. Bu açıdan bakıldığında ortada bir hukuksuzluk var."

TÜRKİYE'YE YÖNLİK TEHDİT VAR MI?

Türkiye açısından risklere dikkat çeken Kaya, şunları söyledi:

"İran bizim komşumuz. Toprak bütünlüğü önemlidir. Göç dalgası ihtimali vardır. İran’daki gelişmeler İran’da kalmaz. Bu dalga üç kıtayı etkileyebilir. Son derece dikkatli olmak gerekir."

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan

DOÇ. DR. MERVE SUNA ÖZEL ÖZCAN: "BU 12 GÜN SAVAŞI’NIN DEVAMI"

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ise ABD’nin bölgedeki askeri yığınağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"ABD’nin bölgede yaptığı güç konuşlanması, 2003 Irak müdahalesinden bu yana en geniş ölçekli yığınaklardan biri oldu. Bu tür askeri yoğunlaşmalar genellikle üç amaç taşır: İran’ın nükleer kapasitesini geri döndürülemez biçimde sınırlamak, bölgesel güç dengesini İsrail lehine yeniden kurmak ve küresel güç hiyerarşisine mesaj vermek."

Doç. Dr. Özcan, sürecin yalnızca İran’la sınırlı olmadığınına değinerek, "Trump yönetiminin politikaları Çin ve Rusya’ya da mesaj içeriyor. Çin’in İran’daki vatandaşlarını tahliye çağrısı yapması bu açıdan önemli bir göstergedir" dedi.

İsrail’in savaş yaklaşımına da değinen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail savaşları süreye göre değil, operasyonel hedefe göre sonlandırır. İran’ın misilleme kapasitesinin zayıflatılması, nükleer programın geriletilmesi ve ABD’den stratejik dur sinyali gelmesi belirleyici olacaktır."

Özcan, mevcut çatışmayı yeni bir savaş olarak değil, önceki sürecin devamı olarak değerlendirdi:

"Bugünkü çatışmayı yeni bir savaş olarak değil, 12 Gün Savaşı’nın devamı olarak okumak gerekir. 12 Gün Savaşı askeri kapasiteyi test etti ancak stratejik sorunu çözmedi. Nükleer program devam etti, bölgesel rekabet sürdü ve dolaylı müzakereler kalıcı bir uzlaşı üretmedi."

