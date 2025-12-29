Avustralya’nın Bondi Plajı’nda düzenlenen kanlı saldırı sırasında gösterdiği cesaretle dünyanın gündemine oturan Suriyeli Ahmed el-Ahmed, yaşananları ilk kez anlattı. Silahlı saldırganlardan birine müdahale ederek silahını alan Ahmed, o anlarda tek düşüncesinin insanların çığlıklarını susturmak ve daha fazla can kaybını önlemek olduğunu söyledi.

Avustralya’nın New South Wales eyaletindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırı sırasında, saldırganlardan birine müdahale ederek silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed, olay anında yaşananları CBS News’e konuştu.

Dünya onu kahraman ilan etti! Suriyeli Ahmed, Bondi’de binlerce insanı nasıl kurtardığını anlattı

Ahmed, saldırganla karşı karşıya geldiği anı şu sözlerle aktardı:

"Onun sırtına atladım ve vurdum. Sağ elimle onu tuttum. Silahını bırakmasını söyledim"

"İNSANLARIN ÇIĞLIKLARINI DUYMAK İSTEMEDİM"

Müdahale anında hissettiklerini anlatan Ahmed, duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Vücudumda ve beynimde bir güç hissettim. İnsanların önümde öldürülmesini görmek istemiyorum. Silah sesini duymak istemiyorum. İnsanların çığlık attığını, yalvardığını görmek istemiyorum."

TEK HEDEF SİLAHI ALMAKTI

O anda başka bir düşüncesi olmadığını söyleyen Ahmed, amacını şöyle aktardı:

"Tek istediğim silahı almaktı. Birçok hayat kurtardığımı biliyorum ama kaybedilenler için üzülüyorum."

SALDIRIDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

14 Aralık’ta Bondi Plajı’nda düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin baba ve oğul olduğunu açıkladı.

Şüphelilerden biri olay yerinde öldü, diğeri yaralı halde gözaltına alındı.

DEAŞ ETKİSİ İDDİASI

Avustralya polisi, saldırının terör örgütü DEAŞ’tan etkilenerek gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalıları hedef aldığını söyledi.

AVUSTRALYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Saldırı sırasında gösterdiği cesaretle dikkat çeken Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında geniş yer buldu.

