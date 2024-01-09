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    Dünya Sağlık Örgütü: Böylesini hayatımızda görmedik

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri bombalaması sonucu yaklaşık 59 bin kişinin yaralandığına işaret ederek "Hayatımda çocukların da aralarında olduğu hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım." dedi.

    Dünya Sağlık Örgütü: Böylesini hayatımızda görmedik
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının 95. gününde ölüm ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. Siviller bir yandan kayıplarının acısını yaşarken öte yandan kopan uzuv ve bozulan mental sağlığıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

    Dünya Sağlık Örgütünün çevrim içi düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuşan DSÖ Filistin Temsilcisi Dr. Peeperkorn, Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan sivillerin durumunu değerlendirdi.

    'BÖYLESİNE ŞAHİT OLMADIK'

    Yaralılar arasında çok sayıda travma vakasının bildirildiğini aktaran Peeperkorn, "Omurga travması, ezilme yaralanmaları, ciddi yanıklar, amputeler. Hayatımda çocukların da aralarında olduğu hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım." ifadelerini kullandı.

    Dr. Peeperkorn, "Bu durum her şey üzerinde çok uzun vadeli etkilere neden olacak." diye konuştu.

    ÖLÜMLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR

    İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.

    Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

    İsrail'in ağır saldırılarında yaralanan birçok sivilin uzuv kaybı yaşadığı bildiriliyor.

    İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavi edilmesinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

    İsrailDünya Sağlık Örgütü
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