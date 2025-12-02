Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Umman’a yaptığı çalışma ziyareti dört gündür tam bir sessizliğe gömüldü. Ne Minsk’ten ne de Maskat’tan tek bir açıklama gelmemesi, protokolün uygulanmaması ve ziyaretin aniden kayıtlardan silinmesi “Lukaşenko kayboldu mu?” sorusunu dünyanın gündemine taşıdı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 28 Kasım’da Umman’a yaptığı çalışma ziyareti dört gündür herhangi bir açıklama yapılmadan uzadı. Hem Belarus hem de Umman tarafının aniden sessizliğe bürünmesi, “Lukaşenko kayboldu” iddialarını daha da körükledi.

ZİYARET BAŞLADI, HABER AKIŞI BİR ANDA DURDU

Lukaşenko’nun Maskat’a gelişinin Belarus kaynakları tarafından kısa bir görüntüyle duyurulmasının ardından, ziyaret tamamen kayıtlardan silindi. Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam el Mürşidi’nin karşıladığı bildirilen devlet başkanına dair ne Belarus devlet medyasında ne Umman basınında tek bir yeni bilgi yayımlandı.

Ziyaretin programı, amacı ve sonuçları hakkında hiçbir açıklamanın yapılmaması, “bilgi karartması” şüphelerini artırdı.

SOSYAL MEDYADA ALEVLENEN İDDİALAR

Günlerdir süren tam sessizlik, Belarus’ta ve sosyal medyada büyük bir paniğe dönüştü. Kullanıcılar “Lukaşenko öldü mü?”, “Alıkondu mu?” gibi iddialar paylaşırken, muhalif medya organları manşetlerini doğrudan “Lukaşenko kayboldu” ifadeleriyle attı.

Ziyaretin aniden uzaması, hem Belarus hem de Umman kaynaklarında haber akışından tamamen kaldırılması, söylentileri tetikleyen en güçlü unsur oldu.

PROTOKOLDEKİ EKSİKLİK ŞÜPHELERİ DERİNLEŞTİRDİ

Lukaşenko’nun Umman’a inişi sırasında devlet başkanlığı düzeyinde uygulanması gereken protokolün görülmemesi dikkat çekti. Belaruslu muhalif lider Pavel Latuşka, bu ziyareti “ne devlet ne de resmi ziyaret” olarak tanımlayarak, onur kıtasının, üst düzey karşılama heyetinin ve diplomatik tören unsurlarının hiçbirinin bulunmadığını söyledi. Latuşka, durumu “absürd” diye nitelendirdi.

Protokol eksikliği, ziyaretin doğasıyla ilgili soru işaretlerini daha da büyüttü.

BELARUS’TAN GELEN MESAJLAR ŞAŞKINLIĞI ARTIRDI

Lukaşenko’nun basın servisi 29 Kasım’da yalnızca üç kısa mesaj yayımladı. Bu mesajlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a tebrik, Endonezya’ya taziye ve Tayland kralına sel mesajlarından ibaretti. Hiçbiri Umman ziyaretiyle ilgili değildi.

Belarus kamuoyu, bu durumun Lukaşenko’nun nerede olduğu sorusuna gölge düşürdüğünü düşünüyor.

ZİYARET ÖNCESİ PROGRAM: PLAN VARDI, SONRASI YOK

Belarus devlet medyası, ziyaret başlamadan önce programı “çalışma ziyareti” olarak duyurmuştu. Açıklamalarda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık el Said ile görüşme planlandığı, 2024’te başlayan temasların ilerletileceği ve 2025 Ekim’inde imzalanan Yol Haritası’nın konuşulacağı ifade edilmişti.

Lukaşenko’nun gelişinden sonra bu planlara dair tek bir açıklama bile yapılmadı.

DÖRT GÜNLÜK SESSİZLİKTE SIR PERDESİ KALINLAŞIYOR

Hem Minsk hem Maskat sessizliğini sürdürürken, kamuoyunda şu sorular her geçen gün daha yüksek sesle soruluyor:

"Lukaşenko nerede?, Ziyaret neden uzadı?, Neden hiçbir resmi makam açıklama yapmıyor?"

GÖZLER ŞİMDİ İKİ TARAFTAN GELECEK İLK AÇIKLAMADA

Son 24 saat içinde bu sözde "çalışma ziyareti" hakkında tek bir fotoğraf veya detay paylaşılmadı.

Daha önce Lukaşenko'nun Umman Sultanı ile görüşmeyi planladığı duyurulmuştu.

Tedavi gördüğü de iddia ediliyor.

