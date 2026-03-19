Yaklaşık 1,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin sporcularından LeBron James, hakkında çıkan "Las Vegas'ta kurulması planlanan bir takımın sahiplik grubunda yer alacak" söylentilere noktayı koydu.

Houston Rockets karşısında alınan galibiyetin ardından ESPN'e konuşan Los Angeles Lakers, "Hayır, yer almayacağım. Kesinlikle almayacağım" ifadelerini kullandı.

LeBron James

8 MİLYAR DOLARLIK MALİYET

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre; LeBron James'in, uzun süredir Las Vegas'ta bir NBA takımı sahibi olma hayali bulunuyor. Ancak iş ortağı Fenway Sports Group, bu projeye sıcak bakmıyor. Fenway Sports Group'un, NBA'in genişleme planı kapsamında için talep edilmesi beklenen yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırım maliyetine girmek istemediği belirtildi.

NBA'in yeni takımlarının 2028-2029 sezonunda lige katılabileceği konuşulurken; LeBron James'in kariyerinin ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor.

