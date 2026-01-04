Venezuela operasyonu ve Nicolas Maduro’nun New York’ta gözaltına alınmasının ardından küresel dengeler sarsıldı. Grönland ve Küba’dan gelen mesajlar yeni kriz ihtimallerini gündeme taşırken, tüm gözler Washington’dan çıkacak bir sonraki hamleye çevrildi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun New York’ta gözaltına alınmasının ardından dünya kamuoyunda tek soru öne çıktı: Washington’un sıradaki hedefi neresi? Aynı saatlerde Grönland ve Küba’dan gelen mesajlar, yeni kriz başlıklarını peş peşe gündeme taşıdı.

GRÖNLAND PAYLAŞIMI DANİMARKA’YI AYAĞA KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın en etkili isimlerinden Stephen Miller’in eşi Katie Miller, sosyal medyada Grönland’ı ABD bayrağı renkleriyle gösteren bir görsel paylaştı.

Görselin üzerine eklenen tek kelime dikkat çekti: “Yakında”. Paylaşım, Danimarka'yı ayağa kaldırdı.

DANİMARKA’DAN ABD’YE AÇIK UYARI

Danimarka’nın ABD Büyükelçisi Jesper Moeller Soerensen, söz konusu paylaşıma doğrudan cevap verdi. Soerensen, Danimarka’nın toprak bütünlüğüne tam saygı beklendiğini yazdı. NATO müttefikliği vurgusu yapılırken, Grönland mesajının Kopenhag’da ciddi rahatsızlığa neden olduğunu net şekilde ortaya çıktı.

TRUMP’IN GRÖNLAND ISRARI YENİDEN SAHNEDE

Trump, Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini daha önce birçok kez dile getirmişti.

Arktik’teki stratejik konum ve kritik maden zenginliği, Washington’un bu talebinin merkezinde yer alıyor. ABD’nin Danimarka topraklarına özel elçi ataması da Avrupa’da tepkiyle karşılanmıştı.

KÜBA’DAN SERT SUÇLAMA: DEVLET TERÖRİZMİ

Venezuela operasyonunun ardından Küba cephesinden de sert açıklamalar geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin Maduro’yu yakalamasını “devlet terörizmi” olduğunu iletti.

Havana’daki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen mitingde, operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğu söylendi.

KÜBA İÇİN VENEZUELA PETROLÜ HAYATİ ÖNEMDE

Venezuela’nın Küba’ya sağladığı petrolün, ülkenin toplam petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşıladığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu akışın kesilmesi Küba’nın zaten kırılgan olan enerji altyapısını derinden etkileyecek.

Elektrik kesintileri ve ekonomik kriz riski yeniden gündeme geldi.

RUBİO’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: HAVANA’DA OLSAM ENDİŞELENİRDİM

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba’nın Trump yönetiminin Batı Yarımküre’deki bir sonraki hedefi olabileceğine dair sözleriyle dikkat çekti.

Rubio, Venezuela’daki operasyon sonrası Havana’da bir yönetici olsaydı endişe duyacağını söyledi.

TRUMP’TAN KÜBA MESAJI: ASKERİ PLAN YOK

Donald Trump ise verdiği röportajda Küba’ya yönelik yeni bir askeri harekat düşünmediklerini söyledi. Küba’nın Venezuela’ya bağımlı olduğunu ve bu desteğin artık etkisiz kaldığını dile getirdi.

SON DURUM: DÜNYA WASHİNGTON’A KİLİTLENDİ

ABD büyükelçiliğinin kapalı olduğu ve ülkede ABD askerlerinin bulunmadığı bir ortamda Venezuela’nın nasıl yönetileceği belirsizliğini koruyor. Trump, “isimsiz bir grup” dahil olmak üzere çeşitli kişilerin görevlendirildiğini söyledi. Bir süre boyunca Venezuela’nın, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD askeri liderleriyle koordinasyon halinde yönetileceğini ifade etti.

MACHADO DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Trump, Nobel Barış Ödülü sahibi muhalefet lideri Maria Corina Machado seçeneğini açık şekilde gündemden çıkardı. Trump, Machado için “Ülke içinde desteği ve saygısı yok” ifadelerini kullandı. Machado ile herhangi bir temas kurulmadığı da paylaşıldı.

WASHİNGTON’UN TERCİHİ: DELCY RODRİGUEZ

ABD yönetiminin asıl odağının Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez olduğu ortaya çıktı. Trump, Marco Rubio’nun Rodriguez ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Rodriguez’in ülkeyi istikrara kavuşturma ve petrol üretimini yönetme konusunda istekli olduğu mesajı verildi. ABD basınında yer alan bilgilere göre, Washington Rodriguez’i geçici lider olarak kabul etmeye hazır bir çizgi izliyor.

RODRİGUEZ’TEN NET ÇIKIŞ: “TEK BAŞKAN MADURO”

Delcy Rodriguez ise ulusa seslendiği konuşmada ABD senaryosunu reddetti. Maduro’nun Venezuela’nın tek başkanı olduğunu söyledi ve derhal geri dönmesi çağrısında bulundu. Bu açıklama, Washington’un planlarıyla Caracas arasındaki kopuşu daha da görünür hale getirdi.

ABD MÜTTEFİKLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Bir dönem Maduro karşıtı cephede yer alan birçok ABD müttefiki, Trump’ın hamlesi sonrası hızla mesafe koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuelalıların iradesinin muhalefet tarafından temsil edildiğini söyledi. ABD iç siyasetinde de sert tepkiler yükseldi.

ABD İÇİNDE EMPERYALİZM TEPKİSİ

Demokrat Senatör Brian Schatz, ABD’nin başka ülkeleri yönetmemesi gerektiğini söyledi. Schatz, rejim değişikliği ve sonsuz savaş politikalarının Amerikalılar için ağır bedeller doğurduğunu dile getirdi. Petrol şirketlerinin süreçte öne çıkması da ABD iç kamuoyunda eleştiri konusu oldu.

MADURO’NUN SON HAFTALARI: MEYDAN OKUYAN GÖRÜNTÜ

Yakalanmadan önceki haftalarda Maduro, devlet televizyonunda rahat ve meydan okuyan görüntüler sergiledi. Dans ettiği ve sakin tavırlar sergilediği yayınlar, Washington’da alaycılık olarak yorumlandı. ABD’li yetkililer, bunun Maduro’nun ABD’nin blöf yaptığına inandığının işareti olduğunu değerlendirdi.

