Venezuela Yüksek Mahkemesi, Nicolás Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınmasının ardından, devlet yönetiminin devamı için kritik bir karar aldı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, ABD operasyonunda gözaltına alınan Nicolás Maduro’nun ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmesine karar verdi.

GEÇİCİ BAŞKANLIK TALİMATI

Mahkeme kararında, Delcy Rodríguez’in “yönetimin sürekliliğini sağlamak ve ulusun savunmasını yürütmek amacıyla başkanlığın tüm yetkilerini ve görevlerini vekaleten üstlenmesi” gerektiği ifade edildi. Venezuela Anayasası, başkanın görevini yerine getirememesi halinde yetkilerin başkan yardımcısına geçmesini öngörüyor.

Mahkeme, Maduro’nun görevini kalıcı olarak yapamayacağına dair bir hüküm kurmadı. Kararda, cumhurbaşkanının zorla yokluğunda devlet düzeninin ve egemenliğin korunması için uygulanacak hukuki çerçevenin ele alınacağı kaydedildi.

ABD OPERASYONU SONRASI SÜREÇ

ABD, 3 Ocak’ta Venezuela’da düzenlenen operasyonla Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini gözaltına alarak ülke dışına çıkardı. Operasyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da “barışçıl bir iktidar devri gerçekleşene kadar” sürecin yakından takip edileceğini söyledi.

Trump, ABD askerlerinin Venezuela’ya konuşlandırılmayacağını, bunun Delcy Rodríguez’in atacağı adımlara bağlı olduğunu dile getirdi. Trump, Rodríguez ile birkaç kez görüştüğünü ve süreci bildiğini aktardı.

RODRÍGUEZ’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Delcy Rodríguez ise acil kabine toplantısında farklı bir mesaj verdi. Rodríguez, “Venezuela’da tek bir başkan var, o da Maduro” dedi. Maduro’nun ülkenin lideri ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı olduğunu ifade etti.

VENEZUELA’DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Yüksek Mahkeme kararıyla Delcy Rodríguez geçici başkanlık görevini üstlenirken, Maduro’nun statüsüne ilişkin hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Maduro’nun yakalanmasının ardından muhalefetin önde gelen isimlerinden María Corina Machado’nun ülkenin yeni lideri olabileceği ihtimali de gündemde.

Machado, 2024 seçimlerinde adaylığı yasaklandığı için muhalefetin adayı olarak gösterilen Edmundo González’e destek verdi. González’in adı da Venezuela’da muhtemel yeni liderler arasında yer alıyor.

Maduro'nun 2018'de yeniden iktidara geldiği seçimler, o dönem özgür ya da adil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

ABD ve AB dahil 50'den fazla ülke, muhalif lider Juan Guaido'nun darbe girişimine destek vermiş; Maduro ordunun desteğiyle girişimi bastırmıştı.

KÜBA: KANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Díaz-Canel, “Venezuela için, kendi kanımızı bile vermeye hazırız” sözleriyle Küba’nın Caracas yönetimine verdiği desteği açık şekilde ortaya koydu.

SON DURUM | VENEZUELA KRİZİ

Venezuela Yüksek Mahkemesi, ABD operasyonunda gözaltına alınan Nicolás Maduro’nun ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar verdi. Mahkeme, Maduro’nun kalıcı biçimde görevden ayrıldığına hükmetmedi ve 30 gün içinde seçim zorunluluğu doğuran bir karar almadı.

ABD tarafında ise Karayipler üzerindeki hava sahası kısıtlamaları operasyon sonrası kaldırıldı. Washington, ticari uçuşların yeniden başlamasına izin verdiğini açıkladı. ABD Büyükelçiliği, Venezuela’daki güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek ABD vatandaşlarına ülkeye seyahat etmemeleri çağrısını yineledi.

Çin, ABD’ye çağrıda bulunarak Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmasını istedi. Pekin, çözümün diyalog ve müzakere yoluyla bulunması gerektiğini söyledi.

Venezuela yönetimi, ABD’yi devlet başkanını kaçırmakla suçladı. New York Times’a konuşan üst düzey bir Venezuelalı yetkili, ABD saldırılarında siviller ve askerler dahil en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela’daki operasyonun “son derece karmaşık ve başarılı” olduğunu söyledi ve bundan sonraki adımların Washington tarafından belirleneceğini açıkladı.

ABD’de iç politikada da tartışma büyüyor. 2024 başkan adayı Kamala Harris, Trump’ın Venezuela hamlesinin Amerika’yı daha güvenli ya da güçlü hale getirmediğini söyledi. Harris, operasyonu “hukuka aykırı ve akılsızca” olarak nitelendirdi, bunun demokrasi ya da uyuşturucu değil petrol odaklı olduğunu savundu. Harris ayrıca askerlerin riske atıldığını, bölgenin istikrarsızlaştırıldığını ve net bir çıkış planı bulunmadığını ifade etti.

