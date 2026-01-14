Nestle, içerisinde 'cereulide' bakteriyel toksini olma ihtimaline karşı Türkiye dahil 60 ülkede bazı bebek mamalarını toplatma kararı almıştı. Nestle CEO'su Navratil, bu skandal için bir özür mesajı yayınladı.

Gazze'de katliam yapan İsrail zulmünü desteklediği için boykot edilen markalar arasında olan Nestlé; Türkiye, İngiltere, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin de dahil olduğu yaklaşık 60 ülkedeki bazı SMA bebek maması ve devam maması ürünlerinin gönüllü olarak geri çağırdığını açıklamıştı.

Etkilenen ürünler arasında tanınmış Beba markasının yanı sıra Alfamino gibi özel ürünler de bulunuyor.

"CEREULIDE" BAKTERİSİ İDDİASI

Bu kararın sebebi olarak; ürünlerin mide bulantısı ve kusmaya neden olabilecek 'cereulide' adlı bakteriyel toksini içerme ihtimali gösterilmişti. Bu durumun tamamen önlem amaçlı olduğunu belirten marka, ürünlerin tüketimiyle bağlantılı doğrulanmış herhangi bir hastalık vakası bildirilmediğini de duyurmuştu.

ÖZÜR DİLEDİLER

Bu gelişmelerin ardından markadan bir özür açıklaması geldi. Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Philipp Navratil, "Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilerimize neden olduğu endişe ve rahatsızlık için içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

HANGİ ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞRILDI?

Nestlé Türkiye tarafından yayımlanan ve geri çağrılan ürünlere ait bazı parti numaraları şu şekilde:

12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51690346AC

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51680346BB

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51690346BA

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 52660346BB

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 52670346BA

12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR 52660346AD

12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 52660346AC

12595897 SMA AR NWSPB014-1 Tin 12x380g TR 5124080661

12613629 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 6x800g TR 51690346AA

12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51330346AA

12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51560346AA

12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51320346BA

12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR 51560346AC

12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 51330346AB

12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 51560346AB

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51330346BA

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51560346BB

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51570346BA

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51570346BB

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51670346BA

12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51680346BA

12568814 SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 12x400g TR 51710346AA

12568821 SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 6x800g TR 51710346AB

