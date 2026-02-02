Dünyanın en ünlü anıtlarından Trevi Çeşmesi’nde yeni dönem başladı. Roma Belediyesi giriş için 2 avro uygulamasını devreye aldı.

İtalya’nın başkenti Roma’nın simgelerinden Trevi Çeşmesi’ni ziyaret eden turistler için ücretli dönem resmen başladı. Roma Belediyesi’nin daha önce duyurduğu uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Çeşmeyi yakından görmek ve havuzun önünden geçmek isteyen ziyaretçiler giriş için 2 avro ödüyor.

SAATLER BELLİ, GECE ÜCRETSİZ

Yeni düzenlemeye göre hafta içi günlerde 11.30–22.00 saatleri arasında Trevi Çeşmesi’ne giriş ücretli. Hafta sonlarında ise bilet uygulaması 09.00–22.00 saatleri arasında geçerli. Akşam 22.00’den sabah saatlerine kadar çeşme ücretsiz şekilde ziyaret edilebiliyor.

Roma’da ikamet edenler, engelli bireyler, 6 yaş altı çocuklar ve rehberli turlarla gelen ziyaretçiler uygulamadan muaf tutuluyor.

ROMA BELEDİYESİ: AMAÇ GELİR DEĞİL DÜZEN

Roma Belediyesi Turizmden Sorumlu Meclis Üyesi Alessandro Onorato, uygulamanın temel hedefinin güvenlik ve düzen olduğunu söyledi. Onorato, bilet gelirlerinin yıllık yaklaşık 6 milyon avroya ulaşmasının beklendiğini ve bu kaynağın bakım, güvenlik ve istihdam için kullanılacağını ifade etti.

Onorato, belirlenen ücretin sembolik olduğuna dikkat çekerek, dünyanın başka şehirlerinde benzer anıtlar için çok daha yüksek ücretler talep edildiğini dile getirdi.

İLK SAATLERDE BİNLERCE BİLET SATILDI

Roma Belediyesi Kültürden Sorumlu Meclis Üyesi Massimiliano Smeriglio, uygulamanın başladığı ilk saatlerde üç bin adet ön satış yapıldığını aktardı. Belediyeye göre yeni sistem, aşırı kalabalığı azaltmayı ve ziyaretleri daha kontrollü hale getirmeyi hedefliyor.

TURİSTLERDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE DESTEK

Çeşmeyi ziyaret eden turistlerin büyük bölümü uygulamayı makul bulduğunu söyledi. Pek çok ziyaretçi, 2 avroluk ücretin tarihi yapının korunmasına katkı sağlamasını olumlu karşıladı. Bazı turistler ise yoğunluğun azalmasının deneyimi daha keyifli hale getirdiğini dile getirdi.

TÜRK TURİSTLER DE DEĞERLENDİRDİ

Trevi Çeşmesi’ne biletle giren Türk turistler, ücretin yüksek olmadığını ve diğer tarihi yapılarla kıyaslandığında kabul edilebilir seviyede kaldığını söyledi. Bazı ziyaretçiler ise ücretsiz gezmek isteyenlerin gece veya sabah erken saatleri tercih edebileceğine dikkat çekti.

YOĞUNLUK YILLARDIR TARTIŞMA KONUSUYDU

Trevi Çeşmesi’nde biletli giriş fikri ilk kez 2024’te gündeme gelmişti. Aşırı turist yoğunluğu, güvenlik sorunları ve kontrolsüz kalabalıklar nedeniyle Roma Belediyesi farklı modeller üzerinde çalışmıştı. Ocak ayından itibaren sınırlı ziyaretçi uygulaması devreye alınmış, aynı anda en fazla 400 kişinin çeşme önüne girmesine izin verilmişti.

AŞK ÇEŞMESİ YENİ DÖNEME GİRDİ

yüzyılda Nicola Salvi tarafından yapılan geç barok tarzındaki Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Sinema tarihine geçen sahneleriyle “Aşk Çeşmesi” olarak da anılan yapı, yeni düzenlemeyle birlikte daha kontrollü bir ziyaret dönemine girmiş oldu.

