Dünyanın gözünün çevrildiği Pakistan-İran hattında gerilim sona erdi

20 Ocak 2024 00:56 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 01:09

İran'ın füze yağmuruna Pakistan'ın misillemede bulunması, Ortadoğu'da yaşanan gerilmi Orta Asya'ya taşıdı. İran'ın Pakistan topraklarında gerçekleştirdiği bombalama sonucu 2 çocuğun katledildiği saldırıya Pakistan 'nokta atışı' terör operasyonuyla karşılık verdi. Bölgede artan gerilim bugün işbirliği mesajlarıyla sona erdi.

ELÇİLİKLER YENİDEN GÖNDERİLECEK

Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi İslamabad’da Başbakan Anvarul Hak Kakar liderliğinde toplandı. Toplantının ardından kabine üyeleri, siyasi ve askeri liderlerin nihai kararıyla İran İslam Cumhuriyeti ile tam diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve iki ülkenin büyükelçilerinin birbirlerinin başkentlerine geri gönderilmesi yönündeki nihai kararı üzerinde mutabakata vardı.

Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi İran ile yaşanan küçük sorunların çözümünün diyalog ve diplomaside yattığını belirtti.

İRAN İLE İLİŞKİLER 16 OCAK ÖNCESİNE DÖNMELİ

Pakistan Başbakanı Kakar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Pakistan ile İran'ın tarihsel olarak kardeşlik ve işbirliği ilişkilerine sahip olduğunu belirtti.

Kakar, İslamabad ile Tahran arasındaki ilişkilerin 16 Ocak öncesine dönmesi için adımlar atılmasının her iki ülkenin de menfaatine olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda Pakistan, İran tarafından gelen tüm olumlu tedbirleri memnuniyetle karşılayacak ve karşılık verecektir." diye konuştu.

PAKİSTAN-İRAN ARASINDA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani’nin İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştüğünü duyurdu.

Bakanlık, Pakistan'ın İran ile karşılıklı güven ve iş birliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, “Jilani, Pakistan’ın İran ile karşılıklı güven ve iş birliği ruhu temelinde tüm konularda çalışmaya hazır olduğunu aktardı” ifadeleri kullanıldı.

Jilani ve İranlı mevkidaşının durumun gerginliğinin azaltılması konusunda da mutabık kıldıkları belirtilerek ayrıca, “İki ülkenin büyükelçilerinin kendi başkentlerine dönmeleri de görüşüldü” denildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan, dün erken saatlerde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları noktalara" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.