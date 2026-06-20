Dünyanın gözü yeniden İsviçre'de! ABD-İran müzakerelerinin tarihi belli oldu, kritik isimler yola çıktı
ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve sorunların müzakereler yoluyla çözülmesini öngören mutabakatın yürürlüğe girmesinin ardından dün yapılması planlanan görüşmeler, son anda iptal edilmişti. Bugün Pakistan hükümet kaynakları tarafından yapılan açıklamada, söz konusu görüşmelerin İsviçre'de "bir iki gün içinde" başlamasının beklendiği ifade edildi.
- Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İsviçre ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.
- İsviçre Dışişleri Bakanlığı da görüşmenin yapılmayacağını doğruladı.
- Pakistan'dan yapılan açıklamada, arabuluculuk sürecine yakın bir kaynağın, her iki tarafın bir iki gün içinde İsviçre'de bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.
- ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran ile yapılması beklenen müzakereler için İsviçre'ye doğru yola çıktığı bildirildi.
- Trump’ın damadı Jared Kushner’ın ise halihazırda İsviçre'de olduğu ifade edildi.
- İran, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlallerini protesto etmek amacıyla ABD ile teknik düzeydeki görüşmeleri ertelemişti.
- ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın İslamabad Mutabakat Zaptı'nı imzalaması, İsviçre'de doğrudan görüşmelerin önünü açmıştı.
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından yapılması planlanan kritik toplantı dün ani bir kararla iptal edildi. Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İsviçre ziyaretinin ertelendiğini açıklarken, İsviçre Dışişleri Bakanlığı da görüşmenin yapılmayacağını doğruladı.
"İKİ TARAFIN DA BİR İKİ GÜN İÇİNDE BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR
Dünyanın beklediği görüşme sürecine ilişkin Pakistan'dan flaş bir açıklama geldi. Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, "Pakistan, diğer arabulucularla birlikte, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın bir sonraki aşamasına başlamak üzere bir iki gün içinde İsviçre'de bir araya gelmesi beklenen her iki tarafla da temas halinde" dedi.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Pakistan İçişleri Bakanı Muhisn Nakvi, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran’a gitti.
WITKOFF, KRİTİK MÜZAKERELER İÇİN YOLA ÇIKTI
Öte yandn ABD merkezli haber sitesi Axios’un hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran ile yapılması beklenen ilk tur müzakereler için İsviçre’ye doğru yola çıktığı belirtildi. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın ise halihazırda İsviçre’de olduğu ifade edildi.
GÖRÜŞMELER LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ
İran, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlallerinin "devam etmesini" protesto etmek amacıyla ABD ile teknik düzeydeki görüşmeleri erteledi.
ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın İslamabad Mutabakat Zaptı'nı imzalaması, İsviçre'de doğrudan görüşmelerin önünü açmıştı. ABD ve İran, 60 günlük müzakere sürecini başlatmak üzere Cuma günü İsviçre'de görüşmeler yapacaktı.
8 Nisan'da ateşkes sağlandıktan sonra Pakistan, 1979'da diplomatik ilişkilerin kesilmesinden bu yana iki ülke arasında en üst düzey doğrudan görüşmelere 12-13 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yaptı.