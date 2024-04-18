Dünyanın konuştuğu baskına bir tepki daha: Büyükelçilerini geri çağırdılar

Ekvador polisinin eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliği'ne baskın yapmasına bir ülkeden daha tepki geldi. Honduras, Ekvador'daki büyükelçilik maslahatgüzarını istişare için geri çağırdı.

Orta Amerika ülkesi Honduras, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına tepki olarak bu ülkedeki büyükelçilik maslahatgüzarını istişare için geri çağırdı.

Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Meksika Büyükelçiliğine yapılan baskına tepki olarak bu kararı aldıklarını belirtti.

'BASKIN, SÖZLEŞMELERİN İHLALİ'

Meksika'nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdindeki şikayetlerini desteklediklerini vurgulayan Reina, "Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yapılan baskın, 1961 tarihli Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi ve 1954 tarihli Karakas İltica Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelir. Bu olaylar kesinlikle tekrarlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Ekvador'daki büyükelçilik maslahatgüzarının istişare için geri çağırılması kararının olağanüstü toplandıkları Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesi sonunda aldıklarını kaydeden Reina, Honduras'ın siyasi sığınma hakkına da saygı duyduğunu hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliği'ne 6 Nisan'da baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve çalışanlara saldırdığını bildirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini belirterek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Meksika, 12 Nisan'da Kito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u UAD'ye şikayet etmiş, bu ülkenin Birleşmiş Milletlerdeki faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da baskını protesto etmek için Ekvador'daki büyükelçiliğini kapattığını duyurmuştu.