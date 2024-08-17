Dünyanın sesiyiz! Uluslararası diplomaside aktif rol oynuyoruz

1955’te ilk konuşmayı yapan Irak Mebusan Meclisi Mercan’dan bu yana TBMM’de kürsüye çıkan yabancı devlet adamı sayısı Abbas ile birlikte 49’a ulaştı.

SAMET EKER ANKARA - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın önceki gün konuşma yaptığı TBMM kürsüsünden daha önce de birçok önemli isim seslendi. 1955 yılında ilk konuşmayı yapan Irak Mebusan Meclisi Reisi Abdülvahap Mercan’dan bu yana TBMM’de kürsüye çıkan yabancı devlet adamı sayısı Abbas ile birlikte 49’a ulaştı. Genel Kurul’da konuşma yapan ilk isimler arasında 1956 yılında Pakistan Cumhurbaşkanı İskender Mirza, 1957’de Pakistan Parlamento Heyeti Reisi Nevvab Muzaffer Ali, 1958’de İran Mebusan Heyeti Reisi Serdar Fahir Hikmat, 1959’da ise Endonezya Cumhurbaşkanı Ahmet Sukarno da bulunuyor.

Türkiye’nin uluslararası arenada ve parlamenter diplomasi alanında aktif rol oynamasının bir yansıması olarak, Federal Almanya Parlamentosu Başkanı Dr. Gerstenmair 1964’te, Sovyet Parlamento Heyeti Başkanı Nikolay Podgorni ve Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba 1965’te TBMM’de konuştu. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Sürekli Komite Üyesi Lei Jieqiong 1984’te, Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi Susumu Kobayashi 1985’te, Lüksemburg Millet Meclisi Üyesi Astrid Lulling 1987’de, Malezya Millet Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Mohd Zahir Hacı İsmail 1988’de, Macar Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Andras Kelemen 1991’de, Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Muhammed Cengiç ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 1992’de TBMM kürsüsünden dünyaya seslendi.

REKOR DENKTAŞ’TA

1993, 1998, 1999 ve 2004 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Meclis kürsüsünde konuştu. Rauf Denktaş, 1993 yılından itibaren 6 defa konuşma yaparak bu alanda bir rekora imza attı.

FİLİSTİN-İSRAİL AYNI KÜRSÜDE

1999’da ABD Başkanı Bill Clinton, Genel Kurul’a hitap etti. 2000’de Ürdün Kralı Abdullah bin Hüseyin ve Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski, 2004 yılında ise Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Prodi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref TBMM kürsüsünden seslendi. 2007’de İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, 2008’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2009’da ABD Başkanı olan Barack Obama, Meclis kürsüsünden önemli mesajlar verdi. 2011 yılında Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek ve son olarak önceki gün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM’de konuşma yaptı.