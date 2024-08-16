Filistin lideri Abbas'ın TBMM'deki konuşması Arap basınında! Aynı noktaya dikkat çektiler

Filistin lideri Mahmud Abbas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi ve TBMM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Abbas'ın sözleri Arap basınında geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda basın kuruluşu, "Ya zafer ya şehadet" vurgusuna dikkat çekti.

Filistin lideri Abbas, TBMM'den dünyaya seslendi: Ya zafer ya şehadet, Gazze’ye gidiyorum

Filistin lideri Abbas, TBMM'den dünyaya seslendi: Ya zafer ya şehadet, Gazze’ye gidiyorum

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Abbas, kürsüden önemli mesajlar verdi.

"Bizler İslam’ın hükmünü uyguluyoruz: Ya zafer, ya şehadet" diyen Abbas, "Bütün Arap ve İslam liderlerini, BM yetkililerini bu insani görevi birlikte yerine getirmeye çağırıyorum. Düşmanlığı bitirmek ve işgali ortadan kaldırmak için, amaç barış ise bunu yapalım diyoruz. Gazze’den sonra inşallah Kudüs-ü Şerif’e yöneleceğiz. Ebedî başkentimize de gideceğim" dedi.

ERDOĞAN'A DİKKAT ÇEKTİLER

Abbas'ın sözleri Arap basınında geniş yankı buldu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Abbas'ın konuşmasını "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla yayımlandı. Haberde, Abbas'ın hükümet üyeleriyle Gazze'ye gitme kararına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bunun güvence altına alınması çağrısına vurgu yapıldı.

Katar haber ajansı QNA, Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayı, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığıyla verdi. Haberde, Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığına dikkati çekildi.

Umman haber ajansı ONA'nın Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdiği, "Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor" başlıklı haberinde ise Filistin Devlet Başkanı'nın İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar karşısında uluslararası çevrelerin sessizliğini kınamasına değindi.

Mısır haber ajansı MENA da Abbas'ın hitabını, "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" başlığıyla verdi. Haberde, Abbas'ın Gazze'ye gitme kararına ve Türkiye, Mısır ve Ürdün'e Filistin davasına yönelik desteğinden dolayı övgüde bulunduğuna değinildi.

ÖZEL BASINDA DA YER ALDI

Mahmud Abbas'ın konuşması, resmi yayın kuruluşlarının yanı sıra Arap dünyasının özel basın çevrelerinde de yer buldu.

Suudi Arabistan merkezli "El-Arabiyye" kanalı, Abbas'ın konuşmasını internet sitesinden "Abbas TBMM'de: Gazze'ye gideceğim" başlığıyla yayınladı.

Suudi Arabistan'da çıkan "Eş-Şark el-Avsat" gazetesi de Abbas'ın konuşmasına geniş yer vererek, "Abbas TBMM'de: Filistin liderliğiyle Gazze'ye gitme kararı aldım" şeklinde okuyucularına sundu.

Mısır'da yayın yapan "Al Qahera News" de "Filistin Devlet Başkanı, BMGK'ye Gazze'ye erişimini güvence altına alma çağrısı yapıyor", "Abbas: İşgalci İsrail'in Gazze'deki barınma merkezlerinde her gün işlediği katliamlar karşısında uluslararası toplum sessiz kalıyor" gibi çeşitli başlıklarla konuşmayı öne çıkardı.

Katar merkezli Al Jazeera ve Al Araby televizyonları, Abbas'ın TBMM'deki konuşmasını, hükümet üyeleriyle birlikte Gazze Şeridi'ne gitme kararı ve BMGK'ya Gazze'ye ulaşmalarını güvence altına alma çağrısını öne çıkararak verdi.

Cezayir'de çıkan "El-Bilad" gazetesi de Abbas'ın açıklamalarını, "Mahmud Abbas, tüm Filistin liderliğiyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini açıkladı" şeklinde duyurdu.