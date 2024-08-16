Filistin lideri Abbas, TBMM'den dünyaya seslendi: Ya zafer ya şehadet, Gazze’ye gidiyorum

Filistin lideri Abbas “Topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan çözüme eyvallah demiyoruz. Huzurunuzda bir şeyi duyurmak istiyorum; önümüzde bir çözüm kalmadı... Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze’ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze’deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir.” dedi.

ESMA ALTIN - EMRAH ÖZCAN ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün TBMM Genel Kurulundan dünyaya seslendi.

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Bütün milletvekillerinin Genel Kurul salonunda hazır bulunduğu özel oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. Konuşmasına, İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’in suikastı sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bütün Gazze şehitlerine rahmet dileyerek başlayan Kurtulmuş “Bu toplantımız esasında, Filistin davasına bağlılığının teyit edilmesi için tarihî bir oturum. Millet olarak Filistin davasının başarıya kavuştuğunu inşallah göreceğiz. Netanyahu ve çetesi sanmasın ki işler onlar için iyi gidecek. Bu onların iyi günleri. Onların yargılanacağı günler yakındır” dedi.

GAZZE’YE GİDECEĞİM

Kurtulmuş daha sonra kürsüye Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı davet etti. Abbas, Gazze’nin tüm topraklarıyla Filistin’e ait olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: Artık bir çözümümüz kalmadı. Ben, Filistin yönetimindeki kardeşlerimle Gazze’ye gitme kararı aldım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım, Gazze’deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Bizler İslam’ın hükmünü uyguluyoruz: Ya zafer, ya şehadet.

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KUDÜS’E DE YÖNELECEĞİZ

Bütün Arap ve İslam liderlerini, BM yetkililerini bu insani görevi birlikte yerine getirmeye çağırıyorum. Düşmanlığı bitirmek ve işgali ortadan kaldırmak için, amaç barış ise bunu yapalım diyoruz. Gazze’den sonra inşallah Kudüs-ü Şerif’e yöneleceğiz. Ebedî başkentimize de gideceğim.

GAZZE FİLİSTİN’İNDİR

Gazze Filistin devletinin ayrılmaz, asli bir parçasıdır. Gazze’de bir başka devlet kurulamaz ve Gazzesiz bir Filistin Devleti de olamaz. Halkımız kırılmayacak ve teslim olmayacaktır. Ümmetin ve dünyanın özgür insanlarının desteği ile gelecekte başkenti doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletimizi inşa edeceğiz. Bunu ne pahasına olursa olsun, ne kadar zaman alırsa alsın yapacağız. Katiller ve savaş suçluları, işledikleri suçlarından dolayı kurtulamayacak. İşgalcileri bölgeden göndereceğiz.

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AMERİKA BİR FELAKET

BM kuruluşları ve Uluslararası Adalet Divanı İsrail’i suçlu buldu. Gazze’nin altyapısının 3’te 2’sinden fazlası yıkıldı. Filistin halkı evsiz yurtsuz bırakıldı. Buna rağmen ABD BM Güvenlik Konseyinde, 3 kez veto hakkını kullandı. ABD bir felakettir.

YAŞASIN KARDEŞLİĞİMİZ

İşgal bitene kadar yolumuza devam edeceğiz. Beraber çalışarak bölgede istikrarı sağlamalıyız. Dünya adaletin, zulmün ne anlama geldiğini anlıyor. Bizler ABD’yi Filistin’i tanıyana kadar zorlamaya devam edeceğiz. Biz ne olursa olsun bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşacağız. İşgal son bulacak. Filistin özgür ve ebedî kalacaktır. Hep birlikte Kudüs’e doğru, yaşasın Filistin-Türkiye kardeşliği.

NOTLAR: AYAKTA ALKIŞLANDI

>> Filistin Devlet Başkanı Abbas, kürsüde 45 dakika kaldı.

>> ABD Kongresinde konuşan İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu uzun süre ayakta alkışlanmıştı. Abbas da Genel Kurul salonuna girerken alkışlarla karşılandı. Abbas konuşmasının ilk 10 dakikasında 9 kez alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer yer ayağa kalkarak Abbas’ı alkışladı.

>> Genel Kurul salonunda milletvekili sıraları ile başkanlık divanında yer alan koltuklara Türkiye-Filistin bayraklarının yan yana olduğu atkılar bırakıldı. DEM Parti milletvekilleri ile CHP’li bazı milletvekilleri atkı takmadı, Abbas’ı da alkışlamadı.

>> Birçok ülke kanalı oturumu canlı yayımladı. Batılı ülkelerden katılım olmadı.

>> Genel Kurul’da AK Parti Grup sıralarında İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafı yer aldı.

>> Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mahmud Abbas’a yerli altın kaplama bir silah, Filistin bayrağı ve Kurân-ı kerim hediye etti.

>> Simultane çeviri yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve Diyanet İşleri Başkanı kulaklık takmadı.

>> Meclis Şeref holünde Filistin’i anlatan ve Haniyye’nin Türkiye ziyaretlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş ve Mahmud Abbas sergiyi birlikte gezdi.