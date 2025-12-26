Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, geçen sene Aktau’da düşen ve 38 kişinin can verdiği AZAL yolcu uçağıyla ilgili ara raporunu açıkladı. Uçaktaki hasarın savaş başlığı gibi yıkıcı bir etkiden kaynaklanmış olabileceği, ancak kaynağının hâlâ tespit edilemediği bildirildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait Embraer 190 tipi yolcu uçağının Aktau’ya inişi sırasında düşmesine ilişkin soruşturmada ara rapor yayınladı. Raporda, uçaktaki hasarın savaş başlığının yıkıcı unsurlarından kaynaklanmış olabileceği, fakat bu unsurların kaynağının henüz tespit edilemediği belirtildi.

Komisyonda Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Brezilya’dan uzmanlar ile Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gözlemcileri görev aldı. Bu süre zarfında kara kutular incelendi, kokpit ses kayıtları çözümlendi ve düşme bölgesinde detaylı incelemeler yapıldı. Uçağa ait parçalar toplandı, fotoğraf ve videolar kaydedildi.

Düşen Azerbaycan uçağı 38 kişiye mezar olmuştu: 1 yıl sonra kazanın ara raporu çıktı

PATLAYICI İZİ YOK

Raporda, uçakta bulunan yabancı metal cisimlerin izotop, balistik ve patlayıcı yönlerinden incelendiği, herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Düşen Azerbaycan uçağı 38 kişiye mezar olmuştu: 1 yıl sonra kazanın ara raporu çıktı

Hidrolik sistem borularında tespit edilen hasarın çelik parçalar nedeniyle oluşmuş olabileceği değerlendirildi.

Nihai raporun yayınlanabilmesi için Merkezi Bakım Bilgisayarı’na (CMC) ait kaset üzerinde inceleme yapıldığı da aktarılan raporda, ancak termal etki nedeniyle söz konusu kasetten veri elde edilemediği, verilerin çıkarılabilmesi için ilgili üreticiye başvurulmasının önerildiği bildirildi. Bu kapsamda komisyonun şu anda inceleme yapılabilmesi amacıyla ABD yetkili temsilcisiyle görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Düşen Azerbaycan uçağı 38 kişiye mezar olmuştu: 1 yıl sonra kazanın ara raporu çıktı

AZAL uçağı, 25 Aralık 2024’te Bakü’den Grozni’ye giderken Aktau’ya iniş sırasında düşmüş, 67 yolcudan 38’i hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası