Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya mı çıktı? Sosyal medyada dolaşan video şaşırttı

12 Aralık 2023 18:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 18:52

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail-Hamas çatışması 2 ayı geride bırakırken, Gazze'de kanlı saldırılar devam ediyor. Öte yandan El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçerek 'direnişe devam' mesajı vermiş, İsrail ordusuna "Planladıklarımız, yaşadıklarınızın 100 katı olacak" demişti.

EBU UBEYDE'NİN KİMLİĞİ BELLİ Mİ OLDU?

İki aydır sadece sesi duyulan ama kimliği bilinmeyen Ebu Ubeyde'ye karşı merak giderek artarken Filistin kanallarında dolaşan bir video şaşırttı.

BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Tüm görüntülerde sadece gözleri ve elleri görünene Ebu Ubeyde'nin kimliğinin tespit edildiği idda edilerek Filistinli bir imama işaret edildi. İki görüntü karşılaştırılarak göz yapıları, elleri ve seslerindeki benzerliğe dikkat çekilirken, video kısa sürede viral oldu.

ESPRİLİ PAYLAŞIMLARLA TİYE ALDILAR

Bazı kullanıcılar ise Ebu Ubeyde'nin sadece elleri ve gözlerinden böyle bir çıkarım yapılmasını saçma bulduklarını belirterek espirili paylaşımlarda bulundu.

MOSSAD'IN PROPAGANDASI OLABİLİR

Hamas ya da Filistin'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın da daha önce bu tür propaganda yalanlarına sarıldığı ve doğru çıkmadığı biliniyor. İsrail ordusu Gazze'de çıkmaza düşerken, İsrail Başbakanı Netanyahu esir ailelerine cevap vermekte güçlük çekiyor.