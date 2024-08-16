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Eğitim uçağı Akdeniz’e düştü! Pilot hayatını kaybetti

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Dünya Haberleri

Fransa’nın güneyinde düzenlenen hava gösterisi sırasında 2 kişilik eğitim uçağı olan Fouga Magister jetinin Akdeniz’e düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Fransa’nın güneyindeki Lavandou kentinde Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenlerinin bir parçası olarak düzenlenen hava gösterisi sırasında eğitim uçağı olan iki kişilik çift motorlu Fouga Magister jeti Akdeniz’in sularına çakıldı.

Olayda pilot hayatını kaybetti.

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinden sorumlu yerel yetkili, “Pilotun cansız bedenine ulaşıldı” açıklamasını yaptı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hava gösterisine Fransa Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Patrouille de France” akrobasi timinin de katılacağı ancak kaza nedeniyle etkinlikteki gösterilen iptal edildiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
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