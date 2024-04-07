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Haberler > Dünya > Ekvador-Meksika arasında diplomatik kriz! Büyükelçilik faaliyetleri süresiz askıya alındı

Ekvador-Meksika arasında diplomatik kriz! Büyükelçilik faaliyetleri süresiz askıya alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekvador-Meksika arasında diplomatik kriz! Büyükelçilik faaliyetleri süresiz askıya alındı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekvador polisi, Meksika'daki Ekvador Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutukladı. Düzenlenen baskın sonrası iki ülke karşı karşıya geldi. Meksika, Ekvator'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini süresiz askıya aldıklarını duyurdu.

Meksika'nın Ekvador Büyükelçiliğine sığınan eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ın, Ekvator polisleri tarafından elçilik binasına baskın düzenlenerek tutuklanması iki ülke arasında büyük krize yol açtı.

Meksika, baskın sonrası Ekvador'daki büyükelçiliğini süresiz askıya aldı.

Ekvator-Meksika arasında diplomatik kriz! Büyükelçilik faaliyetleri süresiz askıya alındı - 1. Resim

BÜYÜKELÇİLİK HİZMETLERİ SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Meksika hükümeti, Ekvador polisinin baskını sonrası başkent Kito'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini süresiz askıya aldığını duyurdu.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kito Büyükelçiliğinin hizmetlerinin süresiz sonlandırıldığı ve 18 Meksikalı diplomatın ticari uçuşla ülkeye dönecekleri bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, "Ülkemizin diplomatlarını bekliyoruz, onlar yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Ekvator-Meksika arasında diplomatik kriz! Büyükelçilik faaliyetleri süresiz askıya alındı - 2. Resim

EKVADOR POLİSİ BÜYÜKELÇİLİĞİ BASTI

Meksika’nı geçtiğimiz günlerde Glas’ın siyasi sığınma talebini kabul etmesi iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu. Ekvador polisi, dün akşam saatlerinde Meksika’nın Ekvador Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas’ı tutukladı.

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ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NA BAŞVURACAKLAR

Düzenlenen baskın sonrası Dışişleri Bakanı Barcena ise Ekvador ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklayarak, Ekvador Dışişleri Bakanlığı ile baskın öncesinde tutuklama konusunda herhangi bir temas kurulmadığını sözlerine ekledi.

Barcena ayrıca, Meksika’nın Ekvador polisinin eylemlerini kınamak üzeriyle Uluslararası Adalet Divanı’na şikayette bulunmaya hazırlandığını açıkladı.

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İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLMİŞTİ

Meksika Devlet Başkanı Obrador’un Ekvador’un son seçimlerini açıkça eleştirmesi, 2023 ikinci tur oylamasının “çok ilginç” bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmesi, devlet başkanı adaylarının seçim kampanyalarında medyayı, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio suikastını ve şiddet olaylarını lehine kullandığını iddia etmesi iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti.

Ekvador’dan da Obrador’un ifadelerine cevap gecikmemiş, Meksika’nın Ekvador Büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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