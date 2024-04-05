Ekvador ile Meksika arasında diplomatik kriz: 'İstenmeyen kişi' ilan ettiler

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Meksika Devlet Başkanı Obrador'un öldürülen eski Devlet Başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya ilişkin açıklamaları Ekvador'la krize neden oldu. Ekvador hükümeti Meksika'nın Kito Büyükelçisi'ni 'istenmeyen kişi' ilan etti.