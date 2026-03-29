El-Emin Zerval hayatını kaybetti
1994-1999 yılları arasında Cezayir Cumhurbaşkanlığı yapan El-Emin Zerval, 85 yaşında tedavi gördüğü askeri hastanede vefat etti.
Eski Cezayir Cumhurbaşkanı El-Emin Zerval hayatını kaybetti. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zerval'ın uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği ve Muhammed es-Sagir Nakkaş Askeri Hastanesinde yattığı belirtildi.
EL-EMİN ZERVAL KİMDİR?
1941 doğumlu olan Zerval, asker kökenli bir siyasetçi. Cezayir Ordusu bünyesinde uzun yıllar görev yaptı. 1990’lı yıllarda ülkede yaşanan siyasi kriz ve iç çatışmalar döneminde cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. Görev süresinde ülkede istikrarı sağlama ve siyasi geçiş sürecini yönetme çabalarıyla öne çıktı.