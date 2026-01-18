Endonezya’da irtibatı kesilen ATR 42-500 tipi uçağın enkazı, Güney Sulawesi eyaletindeki Bulusaraung Dağı’nın sarp yamaçlarında bulundu. Uçakta bulunan 11 kişi için 1.200 personelle zorlu arazi ve kötü hava şartları altında arama kurtarma çalışmaları sürerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından balıkçılık faaliyetlerini havadan denetlemek amacıyla kiralanan ATR 42-500 tipi turboprop uçak, dün yerel saatle 13.30 sularında kuleyle irtibatını kaybetti. Yogyakarta’dan eyalet başkenti Makassar’a doğru giden uçakta, 8 mürettebatın yanı sıra bakanlık personeli olduğu öğrenilen 3 yolcu bulunduğu öğrenildi.

UÇAĞIN ENKAZ BULUNDU

Güney Sulawesi Kurtarma Ajansı yetkilisi Andi Sultan, Pazar sabahı helikopterlerin uçağın pencerelerine ait parçaları, ardından da gövde ve kuyruk kısmını tespit ettiğini duyurdu. Enkazın büyük bir bölümünün Bulusaraung Dağı’nın yamaçlarına ve eteklerine dağılmış olduğu belirtildi.

Kurtarma ekibi tarafından paylaşılan görüntülerde, uçağın parçalarının yoğun sis ve sert rüzgarın hakim olduğu dağlık bölgeye yayıldığı görülüyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA 1200 PERSONEL KATILDI

Güney Sulawesi Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammad Arif Anwar, yerel televizyona yaptığı açıklamada, enkazın konumunun belirlenmesinin ardından bölgeye 1.200 arama kurtarma personeli sevk edildiğini bildirdi.

Ancak arama çalışmaları, bölgedeki elverişsiz hava şartları ve sarp arazi yapısı nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

SİNYAL DÜŞÜK İRTİFADA KESİLDİ

Uçuş takip platformu Flightradar24 verileri, uçağın son sinyalinin Makassar Havaalanı'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda alındığını gösteriyor. Verilere göre, uçak denetim görevi nedeniyle okyanus üzerinde oldukça düşük bir irtifada uçuyordu. Bu durum takibi ve sinyal alımını kısıtlı hale getirdi.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (NTSC) olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

