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Endonezya'da yanardağ alarmı! 6 dakika sürdü, yetkililerden uyarı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya&#039;da yanardağ alarmı! 6 dakika sürdü, yetkililerden uyarı geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'da bulunan Ibu Yanardağı, yaklaşık 6 dakika süren patlamanın ardından 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürttü.

Aktif deprem ve volkan kuşağında bulunan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunduğu bilinirken, ülkede yeni bir patlama daha meydana geldi.

Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı patladı. Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, 6 dakikadan fazla süren patlama sonucunda yanardağın yaklaşık 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürttüğünü belirtti.

'AÇIK HAVADA FAALİYETTE BULUNMAYIN' UYARISI

Yerel yetkililer, bölge sakinlerine 'açık havada faaliyette bulunulmaması' ve 'kapalı alanlarda korunaklı bir şekilde kalma' uyarısı yaptı. Ibu Yanardağı'nda 27 Mayıs'ta meydana gelen patlama sonucu kül bulutları yayılmış ve çevre köylere ulaşmıştı.

Yılın başından beri yaklaşık 95 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyde olduğu ifade edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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