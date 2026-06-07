Ermenistan bugün sandığa gidiyor. Paşinyan, son mitingde dağıttığı haritayla Ankara ve Bakü’ye “Kimsenin toprağında gözümüz yok” mesajı verdi.

Ermenistan bugün sandık başına gidiyor. Güney Kafkasya ve bölgemiz başta olmak üzere Avrupa ile ABD'nin de yakından takip ettiği seçimde Başbakan Nikol Paşinyan, iş adamı Samvel Karapetyan ve 1998-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Robert Koçaryan yarışacak. Rakiplerini Rus casusu olmakla suçlayan ve yeni anayasa vaadinde bulunan Paşinyan, son mitinginde vatandaşlara Ermenistan haritası dağıttı. Nikol Paşinyan "Gerçek Ermenistan bu. Bizim başka topraklarla ilgili gündemimiz yok" diyerek, Türkiye ve Azerbaycan’a barış mesajı yolladı.

BATI-RUSYA YARIŞI

Öte yandan anketlere göre Paşinyan'ın seçimi kazanması muhtemel görünüyor. Ermeni lider, Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme, komşularla iyi ilişkiler, Rusya'dan uzaklaşma ve Batı'ya daha güçlü şekilde yönelme politikası yürütüyor. En güçlü rakibi olan Karapetyan ise Moskova'ya yakınlığı ile dikkat çekiyor.

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Rusya, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlığı bulunan Karapetyan, darbe çağrısı, vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanıyor. Halen ev hapsinde bulunan iş adamının Rusya'da önemli yatırımları ve 4 milyar doların üzerinde serveti bulunuyor. Koçaryan da Rusya'ya yakınlığı ile biliniyor.

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