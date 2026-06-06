Ermenistan’da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi gerilim yükseldi. Rusya yanlısı 'Güçlü Ermenistan' hareketine mensup 6 aday gözaltına alınırken, gözaltıların gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ermenistan, yarın gerçekleştirilecek genel seçimlere hazırlanıyor. Sandık başına gitmeye saatler kala, ülkede seçim yarışına katılan 6 adayın gözaltına alındığı bildirildi.

Ermeni devlet medyasına göre gözaltına alınan isimler, Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan liderliğindeki Rusya yanlısı 'Güçlü Ermenistan' hareketi içerisinde yer alıyor. Yetkililer gözaltıların nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, sürecin seçim atmosferinde yeni bir tartışmaya neden olduğu belirtiliyor.

Devlet medyası ayrıca, Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu’nun söz konusu adaylar hakkında ceza soruşturması başlatılmasına onay verdiğini aktardı. Ancak soruşturmanın kapsamı ve içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ermenistan Soruşturma Komitesi ise konuya ilişkin sorulara cevap vermedi.

'Güçlü Ermenistan' cephesinden de henüz bir açıklama gelmezken, siyasi tansiyonun seçimlere kısa süre kala yükseldiği ifade ediliyor.

PAŞİNYAN ANKETLERDE ÖNDE

Yaklaşık 2,4 milyon seçmenin sandık başına gideceği seçimler, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet için kritik bir sınav olarak görülüyor. Anketlere göre Paşinyan’ın partisi Sivil Sözleşme, yüzde 24 ila 32 bandında destekle önde bulunuyor.

En yakın rakip olarak gösterilen 'Güçlü Ermenistan' hareketinin ise yüzde 6 ila 11 aralığında oy desteğine sahip olduğu tahmin ediliyor. Seçim, Ermenistan’ın Azerbaycan ile yürüttüğü barış süreci ve dış politika yönelimi açısından da belirleyici kabul ediliyor.

Ermenistanda seçime saatler kala kriz: 6 aday gözaltında

RUSYA-ERMENİSTAN GERİLİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Seçim sürecinde Rusya ile Erivan arasındaki ilişkiler de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ermeni sivil toplum kuruluşları, Rusya kaynaklı dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin endişelerini dile getirirken, Moskova yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Rusya’nın, Ermenistan’ın bazı tarım ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamaları getirmesi iki ülke arasındaki ekonomik gerilimi artırmıştı. 3 Haziran itibarıyla çekirdekli meyveler, patates, patlıcan ve kuru meyvelere yönelik kısıtlamalar uygulanırken, daha önce çiçek ithalatına da sınırlama getirilmişti.

Seçim sonuçlarının, Ermenistan’ın hem iç siyasetinde hem de Rusya ve Batı ile ilişkilerinde önemli değişimlere yol açabileceği değerlendiriliyor.

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