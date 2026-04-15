Kolombiya hükûmeti, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’dan kalan 4 dişi ve 1 erkek su aygırından oluşan 80 su aygırı kolonisinin itlaf edilmesine yönelik plana yeşil ışık yaktı.

Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, Escobar’a ait olduğu bilinen ve ülkede tartışmalı bir hâle gelmiş çok sayıda su aygırına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Escobarın su aygırları için itlaf kararı verildi! Tek tek avlanacaklar

İTLAF PLANINA ONAY

Su aygırı popülasyonunun kontrol edilmesi için alınan kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi tedbirlerin işe yaramadığını vurgulayan Velez, su aygırlarının itlafına ilişkin plana onay verildiğini kaydetti.

80 SU AYGIRI ETKİLENECEK

Söz konusu karardan yaklaşık 80 su aygırının etkileneceğini belirten Velez, avlamanın ne zaman başlayacağına ilişkin ise konuşmadı.

PABLO ESCOBAR KİMDİR?

Pablo Emilio Escobar Gaviria (1 Aralık 1949, Rionegro, Kolombiya - 2 Aralık 1993, Medellín, Kolombiya) Medellín Karteli'nin kurucusudur.

Escobar, başta DEA olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından ilk ve en ünlü "narko-terörist" olarak tanımlanmaktadır. Yapmış olduğu uyuşturucu ticaretinin en parlak döneminde dünyanın en zengin 7. insanı olmuştur.

"Kokain Kralı" olarak da adlandırılan Escobar'ın öldüğü zaman servetinin yaklaşık 30 milyar dolar (1993 yılındaki 30 milyar dolar, 2026 yılındaki satın alma gücüyle yaklaşık 67,53 milyar dolara denk gelmektedir.) olduğu tahmin edilmektedir.

2 Aralık 1993 tarihinde yapılan operasyonda Escobar arama ekibinden kaçarken radyo dalgaları teknolojisi kullanarak Kolombiya elektronik gözetleme ekibi tarafından yeri tespit edildi. Tuğgeneral Hugo Martínez tarafından yönetilen operasyonla Medellin'de orta sınıf bir daire içinde saklanırken bulundu. Uzun çatışma sonrası DEA ve Kolombiya güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Ölümünden sonra akrabaları tarafından Escobar'ın öldürülmek yerine intihar ettiği de iddia edilmiştir.

Escobar, en az 4000 kişinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır.

