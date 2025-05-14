Eski devlet başkanlarını tutuklayıp 100 milyon dolarına el koydular! Görülmemiş yolsuzluk davası

Moritanya’da eski Devlet Başkanı Muhammed Ould Abdel Aziz, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Yolsuzluk Onyılı” davasında Aziz ve bazı yetkililer kara para aklama, usulsüzlük ve devlete zarar vermekle suçlandı. 100 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu.

Moritanya'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Muhammed Ould Abdel Aziz’i yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"YOLSUZLUK ONYILI" KAPSAMINDA AĞIR CEZALAR

“Yolsuzluk Onyılı” davası kapsamında verilen kararda, Aziz’in 2009-2019 yılları arasındaki iktidarı döneminde kendisi ve bazı üst düzey yetkililerle ilgili çeşitli suçlamalar değerlendirildi. Mahkeme ayrıca, Aziz’in oğlu Badr Ould Abdel Aziz’in yönettiği "Al-Rahma Yardım Derneği"nin kapatılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.

Savunma avukatları, kararı ülkenin Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Aziz, 2023’te beş yıl hapis ve medeni haklardan men cezası almış, karar temyize taşınmıştı. Ülke tarihinin en uzun yargı süreci olarak görülen dava Ocak 2023’te başlamış, Aralık’ta ilk karar açıklanmıştı.

100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MALINA EL KONULDU

Aziz ve diğer sanıklar, yolsuzluk, yasa dışı zenginleşme, kara para aklama, kamu ihalelerinde usulsüzlük ve devlete zarar verme gibi suçlamalarla yargılandı. Soruşturma kapsamında Aziz ve ailesine ait olanlar da dahil 100 milyon dolar değerinde mal varlığına el konuldu.

Aziz, 2009-2019 arasında iki dönem başkanlık yapmış, 2019 seçimlerinde aday olmayarak yerine mevcut Devlet Başkanı Muhammed Ould Ghazouani’yi desteklemişti.