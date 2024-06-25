UCM'den Rusya kararı: Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eski Rus Bakan Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Kararı yorumlayan Ukrayna Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yermak, "Herkes kötülükten sorumlu tutulacak" dedi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.
UKRAYNA'DAN İLK YORUM
Ukrayna Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak, UCM'nin kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yermak, "Şoygu ve Gerasimov bireysel sorumluluk taşıyor. Bu önemli bir karardır. Herkes kötülükten sorumlu tutulacak" dedi.