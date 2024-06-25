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UCM'den Rusya kararı: Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
UCM&#039;den Rusya kararı: Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Rus Bakan Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Kararı yorumlayan Ukrayna Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yermak, "Herkes kötülükten sorumlu tutulacak" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

UKRAYNA'DAN İLK YORUM

Ukrayna Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak, UCM'nin kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yermak, "Şoygu ve Gerasimov bireysel sorumluluk taşıyor. Bu önemli bir karardır. Herkes kötülükten sorumlu tutulacak" dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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