UCM'den Rusya kararı: Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri

Eski Rus Bakan Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Kararı yorumlayan Ukrayna Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yermak, "Herkes kötülükten sorumlu tutulacak" dedi.

Rusya'dan Ukrayna'ya intikam saldırısı! Füzelerle vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'dan Ukrayna'ya intikam saldırısı! Füzelerle vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

UKRAYNA'DAN İLK YORUM

Ukrayna Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak, UCM'nin kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yermak, "Şoygu ve Gerasimov bireysel sorumluluk taşıyor. Bu önemli bir karardır. Herkes kötülükten sorumlu tutulacak" dedi.