Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'te yaklaşık 30 yıldır bulunan ve 'Yeşil Botlar' lakabıyla tanınan dağcının cansız bedeninin tahliyesi için hazırlıklar başladı. Hindistan Sınır Polisi, Everest'in kuzey yamacında 8.200 metre yükseklikte bulunan naaşın indirilmesi amacıyla özel kurtarma ekiplerinden teklif toplamaya başladı.

Resmi belgelere göre, görevlendirilecek ekibin operasyonu tamamlayarak naaşı Yeni Delhi'ye ulaştırması hedefleniyor. Ancak uzmanlar, bölgedeki sert hava koşulları ve yüksek irtifa nedeniyle görevin planlanandan çok daha zorlu olacağı görüşünde. CBS News kaynaklı habere göre; tecrübeli dağcılar, operasyonun sonbahar yerine ilkbahar aylarında gerçekleştirilmesinin daha gerçekçi olduğunu belirtiyor.

EVEREST TARİHİNİN EN TEHLİKELİ GÖREVLERİNDEN BİRİ Uzmanlara göre operasyon, Everest tarihinde gerçekleştirilen en tehlikeli görevlerden biri olabilir. Çünkü cansız bedenin bulunduğu bölge, oksijen seviyesinin insan hayatını sürdüremeyecek kadar düşük olduğu ve dağcılar tarafından 'ölüm bölgesi' olarak adlandırılan alanda yer alıyor. Bu nedenle son derece eğitimli bir ekibin bile görevini tamamlamasının günler sürebileceği ifade ediliyor.

KİMLİĞİ YILLAR SONRA BELLİ OLDU Yıllar boyunca 'Yeşil Botlar' olarak bilinen naaşın, 1996 yılında yaşanan ve dağcılık tarihinin en ölümcül facialarından biri olarak kabul edilen Everest trajedisinde hayatını kaybeden Tsewang Paljor'a ait olduğu düşünülüyordu. Ancak son dönemde yapılan DNA incelemeleri ve resmi belgeler, bedenin aslında aynı ekipte bulunan Hindistan askeri Dorje Morup'a ait olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan Everest'te bugün 200'den fazla dağcının cansız bedeninin bulunduğu tahmin ediliyor. Zorlu arazi şartları, yüksek maliyet ve kurtarma ekipleri için oluşturduğu risk nedeniyle birçok naaş yıllarca bulunduğu yerde kalıyor. Bu durum ise dağcılık camiasında etik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor.

Kimileri kurtarma ekiplerinin hayatını tehlikeye atmamak adına cenazelerin dağda bırakılması gerektiğini savunurken, kimileri ise hayatını kaybeden dağcıların ailelerine teslim edilmesinin bir sorumluluk olduğunu düşünüyor.

Yeşil Botlar' için planlanan operasyonun, bu tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.

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