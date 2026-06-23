AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Uluslararası Kadın Diplomatlar Günü kapsamında düzenlenen programda genç Müslüman kadın liderlere seslendi. Kadınların sürdürülebilirlik, teknoloji ve diplomasi alanlarında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Ercan, "Kadınlar geleceğe dahil edilmeyi beklemiyor; geleceği zaten inşa ediyor" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ve farklı ülkelerden genç Müslüman kadın liderleri bir araya getiren “ALLY for Future Leadership Programı” kapsamında gerçekleştirilen programda konuşmacı olarak yer aldı.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “Uluslararası Kadın Diplomatlar Günü” kapsamında gerçekleştirilen programda hitap eden Ercan, sürdürülebilirlik, teknoloji, liderlik ve diplomasi ekseninde kadınların geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekti. Kadınların yalnızca dönüşüm süreçlerine katılan aktörler değil, aynı zamanda toplumsal değişimin ve kalkınmanın öncüleri olduğunu vurgulayan Ercan, genç kadın liderlere geleceğin şekillenmesinde aktif rol alma çağrısında bulundu.

Tuğba Işık Ercandan genç kadın liderlere çağrı: Geleceğin şekillenmesinde aktif rol alın

"KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER BİR BİR KALDIRILDI"

Konuşmasında kendi eğitim ve hayat hikâyesinden örnekler paylaşan Tuğba Işık Ercan, bir dönem başörtülü kadınların eğitim ve çalışma hayatında ciddi engellerle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, Türkiye'nin son yıllarda kadın hakları ve fırsat eşitliği alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Ercan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kadınların kamusal hayata katılımını sınırlayan engeller önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Başörtüsü yasağının kaldırılması başta olmak üzere gerçekleştirilen reformlar sayesinde kadınlarımız eğitimden siyasete, girişimcilikten kamu yönetimine kadar her alanda daha güçlü şekilde varlık göstermektedir” dedi.

Tuğba Işık Ercandan genç kadın liderlere çağrı: Geleceğin şekillenmesinde aktif rol alın

"KADINLARIN GÜÇLENMESİ, TOPLUMLARIN GÜÇLENMESİDİR"

Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne değinen Ercan, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve toplumsal bir dönüşüm alanı olduğunu belirtti.

Kadınların tarih boyunca ailelerin, toplumların ve kaynak yönetiminin en önemli taşıyıcıları olduğuna dikkat çeken Ercan, “Bir kadın değiştiğinde aile değişir, aile değiştiğinde toplum değişir, toplum değiştiğinde ise ülkeler dönüşür. Bu nedenle kadınlar sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca paydaşı değil, mimarlarıdır” ifadelerini kullandı.

Tuğba Işık Ercandan genç kadın liderlere çağrı: Geleceğin şekillenmesinde aktif rol alın

EMİNE ERDOĞAN VE SIFIR ATIK VURGUSU

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’ne de özel bir yer ayıran Ercan, bu girişimin ulusal bir çevre projesinin ötesine geçerek küresel ölçekte örnek gösterilen bir harekete dönüştüğünü ifade etti.

Ercan, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Birleşmiş Milletler platformlarında gündeme gelen ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenen küresel bir başarı hikâyesine dönüşmüştür. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasının yanı sıra gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da ifade etmektedir” dedi.

"TEKNOLOJİNİN GELECEĞİNDE KADINLAR MUTLAKA YER ALMALIDIR"

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ çağında kadınların daha görünür olması gerektiğini vurgulayan Ercan, STEM alanlarında, mühendislikte, veri biliminde, siber güvenlikte ve yapay zekâ çalışmalarında kadınların daha fazla temsil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’de kadınların savunma sanayiinden ileri teknoloji projelerine kadar birçok alanda önemli başarılara imza attığını belirten Ercan, kadınların yalnızca teknolojiyi kullanan değil, geleceğin teknolojilerini geliştiren ve yöneten aktörler olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Kadın Kolları teşkilatının yürüttüğü çalışmalara da değinen Ercan, dünyanın en büyük kadın siyasi hareketlerinden birine liderlik etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Ercan, “Bugün yaklaşık 6 milyon üyeye sahip olan teşkilatımız; eğitimden girişimciliğe, sosyal dayanışmadan çevre bilincine kadar birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’nin 81 ilinde kadınlarımızla birlikte toplumsal dönüşüme katkı sunuyor, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak projeler geliştiriyoruz” dedi.

Tuğba Işık Ercandan genç kadın liderlere çağrı: Geleceğin şekillenmesinde aktif rol alın

GENÇ MÜSLÜMAN KADIN LİDERLERE MESAJ

Program kapsamında farklı ülkelerden gelen genç kadınlarla bir araya gelen Ercan, gençlerin geleceğin diplomatları, bilim insanları, girişimcileri ve karar vericileri olduğunu belirterek, kadınların küresel sorunların çözümünde daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurguladı.

Kadınların diplomasi, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında üstlenecekleri liderliğin, daha adil ve daha güçlü bir dünyanın inşasında belirleyici olacağını ifade eden Ercan, genç kadınlara kendi potansiyellerine inanmaları ve toplumlarına değer katacak çalışmalarda öncü olmaları çağrısında bulundu.

Tuğba Işık Ercan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Kadınlar geleceğe dahil edilmeyi beklemiyor; geleceği zaten inşa ediyor. Bizim sorumluluğumuz, onların liderlik etmeleri için ihtiyaç duydukları fırsatları, özgüveni ve desteği sağlamaktır. Sürdürülebilirlik kadınlarla mümkündür. Teknoloji kadınlarla daha güçlüdür. Diplomasi kadınlarla daha zengindir. Liderlik kadınlarla daha adildir. Ve gelecek kadınlarla daha aydınlıktır.”

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