Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rod Stewart, ABD'deki konseri sırasında fenalaşarak oksijen desteği almak zorunda kaldı. Daha önce sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal eden sanatçının sahnedeki görüntüleri hayranlarını endişelendirdi.

81 yaşındaki ünlü rock yıldızı Rod Stewart, ABD'nin Utah eyaletindeki West Valley City'de bulunan Utah First Credit Union Amfitiyatrosu'nda verdiği konserde zor anlar yaşadı. Konser sırasında ayakta durmakta güçlük çeken sanatçı, performansını sürdürmek için sahnede destek almak zorunda kaldı.

KONSERDE OKSİJEN DESTEĞİ ALDI

Görgü tanıklarının aktardığına göre Stewart, konser boyunca enstrümanlara ve sahne bariyerlerine yaslanarak dengesini korumaya çalıştı. Şarkısını tamamlamakta zorlanan ünlü sanatçı, performansın ardından kısa süreliğine kulise geçerek ekibinden yardım istedi. Bunun üzerine görevliler sahneye oksijen tüpü getirdi ve Stewart bir süre oksijen desteği aldı.

Kaynak: TMZ

"AZ KALSIN BAYILACAKTIM"

Daha sonra yeniden seyircilerin karşısına çıkan sanatçı, “Gösteri devam etmeli. Az kalsın bayılacaktım. Bu sefer oturabilir miyim?” sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi. Stewart, konserin kalan bölümünü sahneye getirilen bir sandalyede oturarak tamamladı.

West Valley City'nin deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yüksekte bulunmasının da sanatçının yaşadığı rahatsızlıkta etkili olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: TMZ

Rod Stewart'ın sahnede fenalaşması, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Ünlü şarkıcı, 12 Haziran'da San Diego'da gerçekleştireceği konseri son anda iptal etmişti. İlk açıklamada sinüs enfeksiyonu gerekçe gösterilirken, Stewart daha sonra akut üst solunum yolu enfeksiyonu ve buna bağlı larenjit teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

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