Dün "Kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan ve büyük tepki çeken Hatice Öncel, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Dün sosyal medya hesabından bir video paylaşan ve "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sonrasında Hatice Öncel isimli şahıs gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren Öncel, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli hakimlikteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

'ETKİLİ BİR ŞİDDET ÇAĞRISI" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, suça konu videonun TikTok platformunda paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığı, bunun üzerine emniyet tarafından şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, şüpheli Hatice Öncel'in emniyette verdiği ifadesinde söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını ve paylaşımın yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu kabul ettiği aktarıldı.

Kapalılar imha edilsin diyen kadın hakkında karar verildi

Öncel'in videoda kullandığı sözlerin, soyut saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu vurgulanan yazıda, özellikle "Kapalılar imha edilsin" cümlesinin ağır, yoğun tarzda kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte, etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğu kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin eyleminin hedef aldığı kitleye karşı tasarlayarak zarar vermeye, öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya yönelik hareketlerin zeminini oluşturan psikolojik bir halin ortaya çıkmasına neden olacak nitelikte olduğu değerlendirildi. Şüphelinin paylaşımını TikTok üzerinden belirsiz sayıda kişinin görebileceği şekilde herkese açık olarak yapması nedeniyle aleniyet unsurunun da oluştuğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İncelemeler neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen Hatice Öncel hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."

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