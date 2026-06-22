"Son dakika X çöktü mü, neden açılmıyor" sorgulamaları yapılıyor. 22 Haziran Pazartesi günü X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları platforma erişimde sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı. Ana sayfada "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar, X'te yaşanan erişim probleminin nedenini araştırıyor.

Sosyal medya platformu X'te 22 Haziran 2026 tarihinde erişim sorunları gündeme geldi. Kullanıcıların bir bölümü ana sayfanın yüklenmediğini, gönderilerin görüntülenemediğini ve uygulamada çeşitli hata mesajlarıyla karşılaştığını belirtirken, platformda genel bir problem olup olmadığı merak konusu oldu.

X ÇÖKTÜ MÜ?

22 Haziran Pazartesi günü çok sayıda kullanıcı X platformuna erişimde sorun yaşadığını sosyal medya ve çeşitli hata bildirim platformları üzerinden paylaşmaya başladı. Özellikle ana sayfa akışının yüklenmemesi, gönderilerin görüntülenememesi ve uygulamanın yenileme sırasında hata vermesi en sık bildirilen problemler arasında yer aldı.

X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) erişim sorunu 22 Haziran 2026

Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinde "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısının görüldüğü dikkat çekti. Ayrıca downdetector verilerine göre gün içerisinde kısa süreli bildirim artışları yaşandığı görüldü. Ancak X tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Sorunun tüm kullanıcıları mı yoksa belirli bölgelerdeki kullanıcıları mı etkilediği henüz netlik kazanmadı. Bu nedenle yaşanan erişim probleminin bölgesel veya geçici bir sistem kaynaklı aksaklık olabileceği değerlendiriliyor. Platforma erişebilen bazı kullanıcılar ise hizmetin normal şekilde çalıştığını belirtirken, bu durum sorunun herkesi etkilemediğine işaret ediyor.

X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) erişim sorunu 22 Haziran 2026

X (TWİTTER) NEDEN AÇILMIYOR?

X'te yaşanan erişim sorunlarının birçok farklı nedeni olabilir. Sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, teknik bakım çalışmaları veya bölgesel ağ problemleri platformun geçici olarak yavaşlamasına ya da hata vermesine yol açabiliyor.

Kullanıcıların karşılaştığı "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısı genellikle uygulamanın sunucularla bağlantı kuramadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Bu tür sorunlar çoğu zaman kısa süre içerisinde giderilirken, kullanıcıların uygulamayı yeniden başlatması veya farklı bir internet bağlantısıyla denemesi öneriliyor.

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