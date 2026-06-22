İzmir’de binlerce kişinin kullandığı İZBAN’da eki sistem geri dönüyor. Pandemi döneminde durdurulan ‘butonlu kapı’ sistemi 1 Temmuz itibariyle yeniden uygulanacak. Trende kapılar otomatik açılmayacak; yolcular inip binecekleri kapıları buton yardımıyla kendileri açacak.

Pandemi döneminde koronavirüsün bulaş riskini azaltmak için İZBAN’da (İzmir Banliyö Sistemi), 'dokunmatik kapı' sistemi geçici olarak durdurulmuştu. 1 Temmuz itibarıyla 'dokunmatik- butonlu kapı' sistemine yeniden geçiliyor.

Hava sıcaklığının arttığı İzmir’de konforlu bir yolculuk sağlanması amacıyla İZBAN’da normale dönüş kararı alındı. Buna göre butonlu sisteme yeniden geçilecek.

1 Temmuz’da başlıyor! İZBAN’da yeniden 'Butonlu Kapı' dönemi aktif olacak

1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren İZBAN trenlerinde kapılar otomatik açılmayacak; yolcular inip binecekleri kapıları buton yardımıyla kendileri açacak.

1 Temmuz’da başlıyor! İZBAN’da yeniden 'Butonlu Kapı' dönemi aktif olacak

SADECE KULLANILAN KAPILAR AÇILACAK

Avrupa'daki birçok modern raylı sistemde standart olan dokunmatik kapı uygulamasına geçilmesiyle birlikte sadece kullanılan kapılar açılacak. Bu sayede vagonların içindeki serin hava korunarak yolculuk konforu artırılırken, gereksiz klima eforunun da önüne geçilerek tonlarca karbon salınımı engellenecek.

1 Temmuz’da başlıyor! İZBAN’da yeniden 'Butonlu Kapı' dönemi aktif olacak

YEŞİL IŞIK AKTİF, KIRMIZI KAPALI

Pandemi öncesinde de uygulanan sistemde tren durağa yaklaşıp durduğunda kapı butonlarında yanan kırmızı ışık, sistemin henüz kapı açmaya uygun olmadığını gösterecek. Güvenli biniş ve iniş sağlandığında yanacak olan yeşil ışık, sistemin aktif olduğunu haber verecek ve yolcular butona hafifçe dokunarak kapıyı açabilecek.

Uygulama 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm İZBAN trenlerinde başlayacak. Uygulama ile enerji tasarrufu sağlanması ve yaz aylarında vagon içi serinliğin korunması hedefleniyor.

1 Temmuz’da başlıyor! İZBAN’da yeniden 'Butonlu Kapı' dönemi aktif olacak

ESKİ SİSTEMDE ÇOK ENERJİ HARCANIYORDU

Mevcut sistemde, duraklarda kimsenin inip binmediği kapıların da otomatik olarak açılması, içerideki serin havanın hızla dışarı kaçmasına ve klimaların içeriyi tekrar soğutmak için çok daha fazla enerji harcamasına neden oluyordu.

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