Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay: Tedavi edilmeyen skolyoz; bel ve sırt ağrısının yanında ileri safhada çabuk yorulma, nefes darlığı, kalp hastalıkları ve konuşma problemlerine yol açabilir.

Yaşla birlikte yüzde 5-10 artması beklenen omurga eğriliği, aşırı teknoloji kullanımı yüzünden 60 yaş üzerinde yüzde 60’a çıktı.

Omurganın “S” ya da “C” harfi şeklinde eğrilmesi olan skolyozun erişkinlerde son 20 yılda orta yaştan itibaren yaklaşık 6 kat arttığı bilgisini veren Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Alanay, erişkin skolyozunun hayat kalitesini kanser, kalp ve diğer kronik hastalıklar kadar çok bozduğunu söyledi.

Prof. Dr. Alanay “Bel ve sırt ağrısı ile başlayan şikâyetler, ileri safhada akciğerlerin baskı altında kalması sebebiyle çabuk yorulma, nefes darlığı ve konuşma problemlerine; göğüs kafesinin kalbe baskı yapması sonucunda da kalp hastalıklarına yol açabilir” dedi.

SIRTIMIZDA 27 KİLO TAŞIYORUZ

Hem çocukların hem de yetişkinlerin cep telefonunu elinden düşürmediğini, fırsatını bulduğu her an başını öne eğerek cep telefonuyla ilgilendiğini aktaran Prof. Dr. Alanay “Başınızı öne eğerek cep telefonuna baktığınızda, başınızın ağırlığı yer çekiminin etkisiyle omurganıza katlanarak biner. Doğru dik duruşta omurgaya düşen yük yaklaşık 4-5 kg iken, ekrana bakma açınız arttıkça bu ağırlık 27 kiloya kadar çıkabilir. 27 kilo yüzde 60 eğime sebep olur. Bu da sırtınızda 20-30 kilo yükle dolaştığınız anlamına gelir” dedi.

Omurga sağlığını korumak için ise çocukların ekran bağımlılığından kurtarılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Alanay, küçük yaştan itibaren spora yönlendirilmeleri tavsiyesinde bulundu.

BABET AYAKKABILARDAKİ RİSK

Günümüzde kötü duruş ve oturuş pozisyonunun yanında fazla kilolar, hareketsizlik, hatta kadınlarda aşırı topuklu ya da babet ayakkabılar giymenin omurga eğrilmesini artırdığını aktaran Prof. Dr. Alanay “Vücudumuzu ayakta tutan en önemli anatomik yapı kaslarımız. Hareketsizlik, bel kaslarımızı zayıflatıyor. Hızlı yürüyüş, koşu, pilates, yüzme gibi sporlar bel ve sırt kaslarını güçlendirir” dedi.

AMELİYAT MASASI YERİNE MİNDERE ÇIKTI: 53 TANE MADALYA KAZANDI

Dokuz yaşındayken sıradan bir doktor kontrolünde skolyoz teşhisi konulan Melike İrem Gökçe’nin hayatı o gün değişti. Omurgasındaki eğrilik 48 dereceye ulaştı ve doktorlar “ameliyat” dedi. Ancak Melike ameliyat olmayı seçmedi.

Ekrana eğildikçe omurga çöktü: 60 yaşın üstündekilerin yüzde 60’ı kambur oldu

İki yıl önce karateye başlamış ve âdeta bu spora âşık olmuştu. Bedel olarak 10 yıl boyunca çelik korselerin içinde en ağır antremanları yaptı. Bugün 19 yaşında olan genç sporcu, yıllardır sürdürdüğü karate kariyerinde Avrupa ve Türkiye’de önemli başarılara imza atıyor.

Ekrana eğildikçe omurga çöktü: 60 yaşın üstündekilerin yüzde 60’ı kambur oldu

Üç kupası ve 53 madalyası ve Balkan Karate Şampiyonası’nda ikinciliği bulunan Melike, hem sporcu kimliğiyle hem de verdiği sağlık mücadelesiyle yaşıtlarına örnek oluyor. Tedavi sürecinde düzenli spor yapmayı bırakmayan egzersizlerini yapan Melike’nin azmi ve disiplini sayesinde omurgasındaki eğrilik 48 dereceden 29 dereceye kadar geriledi.

Ekrana eğildikçe omurga çöktü: 60 yaşın üstündekilerin yüzde 60’ı kambur oldu

Doğru tedavi, düzenli egzersiz ve kararlılıkla skolyozun hayallere engel olmayabileceğini gösteren genç sporcu “Skolyoz benim için bir engel olmadı. Tıpkı karate gibi mücadele etmeyi, sabretmeyi ve asla vazgeçmemeyi öğretti” diyor.

Prof. Dr. Ahmet Alanay

SKOLYOZ SPORA ENGEL DEĞİL

Skolyozla yaşayan gençlerin hayata, spora ve hayallerine güvenle devam edebileceklerini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, Melike’nin, hastalığını dert etmeyip hayallerinin peşinden koşmasını tüm gençlere örnek olarak gösterdi.

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