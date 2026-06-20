Kamuoyu araştırmaları, seçmenin sorunların çözümünde en fazla güvendiği siyasi aktörün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olduğunu ortaya koydu.

AK Parti kulislerinde, son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre, yılbaşından bu yana AK Parti’ye yönelik seçmen ilgisinde düzenli bir artış gözlemleniyor.

ERDOĞAN İLK SIRADA

Özellikle vatandaşlara yöneltilen “Bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” ve “Bu sorunları kim çözebilir?” sorularına verilen cevaplarda AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer alıyor.

Parti kaynakları, son altı aylık süreçte bu başlıklarda elde edilen verilerin aylık bazda istikrarlı şekilde yükseldiğine dikkat çekiyor. Araştırmalarda vatandaşın en önemli gündem maddesinin ise ekonomi olduğu görülüyor. Hayat pahalılığı, enflasyon ve alım gücüyle ilgili sorunlar seçmenin öncelikli başlıkları arasında yer alırken, AK Parti kurmayları ekonomik göstergelerde yaşanacak iyileşmenin siyasi tablodaki değişimi daha da hızlandırabileceği değerlendirmesini yapıyor.

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