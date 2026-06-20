Araştırma sonucu: Seçmen AK Parti'ye güveniyor
Kamuoyu araştırmaları, seçmenin sorunların çözümünde en fazla güvendiği siyasi aktörün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olduğunu ortaya koydu.
- AK Parti'ye yönelik seçmen ilgisinde yılbaşından bu yana düzenli bir artış var.
- Vatandaşlar, Türkiye'nin sorunlarını AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözebileceğine inanıyor.
- Son altı aylık süreçte bu başlıklarda elde edilen veriler aylık bazda istikrarlı şekilde yükseliyor.
- Araştırmalarda vatandaşın en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğu görülüyor.
- Hayat pahalılığı, enflasyon ve alım gücüyle ilgili sorunlar seçmenin öncelikli başlıkları arasında.
- AK Parti kurmayları, ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin siyasi tablodaki değişimi hızlandırabileceğini düşünüyor.
AK Parti kulislerinde, son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre, yılbaşından bu yana AK Parti’ye yönelik seçmen ilgisinde düzenli bir artış gözlemleniyor.
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ERDOĞAN İLK SIRADA
Özellikle vatandaşlara yöneltilen “Bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” ve “Bu sorunları kim çözebilir?” sorularına verilen cevaplarda AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer alıyor.
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Parti kaynakları, son altı aylık süreçte bu başlıklarda elde edilen verilerin aylık bazda istikrarlı şekilde yükseldiğine dikkat çekiyor. Araştırmalarda vatandaşın en önemli gündem maddesinin ise ekonomi olduğu görülüyor. Hayat pahalılığı, enflasyon ve alım gücüyle ilgili sorunlar seçmenin öncelikli başlıkları arasında yer alırken, AK Parti kurmayları ekonomik göstergelerde yaşanacak iyileşmenin siyasi tablodaki değişimi daha da hızlandırabileceği değerlendirmesini yapıyor.