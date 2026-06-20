Kurultay yapılmaması hâlinde CHP’den ayrılarak yeni partiye geçme hazırlığı yapan Grup Başkanı Özgür Özel’e dokunulmazlık uyarısı geldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e ulaşan fezleke sayısı 58 oldu. Kurultay olmaması halinde CHP’den ayrılarak yeni partiye geçme hazırlığı yapan Özel’e partisinden dokunulmazlık uyarısı yapıldı.

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“CHP, ÖZGÜR ÖZEL İÇİN SİYASİ KORUMA KALKANIDIR”

CHP kurmayları, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik muhtemel bir senaryoda toplumsal tepkinin CHP ile yeni partide aynı olmayacağını ifade etti. Kurmaylar, “Böyle bir durum CHP bünyesinde yaşandığında partinin kurumsal gücü ve taban desteği sürece farklı bir ağırlık katar. CHP’nin kurumsal kimliği, Özgür Özel açısından önemli bir siyasi koruma kalkanıdır” dedi. Özel’in yerine genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik bir hamle olması halinde engel olmayacağı, kendisine yakın vekillerin de dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vereceği öne sürülüyor.

CHP’Lİ VEKİLLERE 339 FEZLEKE

Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Meclis Başkanlığı’na sunulan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderiliyor. Komisyonda yaklaşık 75 CHP’li milletvekiline ait 339 dosya bulunuyor. Özgür Özel, 58 fezlekeyle hem siyasi parti liderleri arasında hem de partisinde en fazla fezlekeye sahip isim. Öte yandan komisyonda, toplamda 8 partiden yaklaşık 150 milletvekiline ait 1072 dokunulmazlık dosyası var.



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