ABD'nin İran petrolüne tanıdığı muafiyetin ardından Tahran karıştı! Devlet televizyonunda Hamaney’in gizli mektuplarını ve müzakere heyetinin itaatsizlik ettiğini öne süren muhafazakar milletvekilinin canlı yayını aniden kesildi. Sansür skandalı sonrası üst düzey istifa gelirken, gizlenen 11 şartın detayları sızdı.

İran ve ABD heyetlerinin İsviçre’de yürüttüğü ve ABD Hazine Bakanlığı’nın İran petrolüne 60 günlük muafiyet tanımasıyla sonuçlanan diplomatik süreç, İran iç siyasetinde "ihanet" tartışmalarına yol açtı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Mahmud Nabavian’ın devlet televizyonu IRIB'de ilginç iddialarda bulundu.

İran’da müzakerede ihanet depremi: Canlı yayın kesildi, Üst düzey yetkili istifa etti

CANLI YAYINDA PROGRAM ANİDEN KESİLDİ

Sertlik yanlısı "İstikrar Cephesi"ne yakınlığıyla bilinen Mahmud Nabavian, devlet televizyonu IRIB’e katılarak Dini Lider Mücteba Hamaney’e ait olduğunu iddia ettiği gizli mektup ve yazışmalar hakkında konuştu.

Nabavian, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin başında olduğu mevcut müzakere heyetinin, Hamaney'in çizdiği kırmızı çizgileri ve yetki sınırlarını aşarak "itaatsizlik" ettiğini ileri sürdü. Söz konusu iddiaların ardından canlı yayın aniden kesildi ve sansür skandalının ardından yayın kuruluşunun üst düzey bir yetkilisi istifa etti.

IRIB yönetimi ise Nabavian’ın beyanlarını "yasal bir ihlal" olarak niteleyerek adli kovuşturma sinyali verdi.

İran’da müzakerede ihanet depremi: Canlı yayın kesildi, Üst düzey yetkili istifa etti

HAMANEY’İN MÜZAKERECİLERDEN GİZLENEN 11 ŞARTI NE?

Nabavian’ın iddiasına göre Dini Lider Mücteba Hamaney, Pakistan’daki ön görüşmelerde belirlenen çerçevenin dışına çıkılmaması için heyete yazılı olarak 11 sert şart koştu.

İran’da müzakerede ihanet depremi: Canlı yayın kesildi, Üst düzey yetkili istifa etti

The Guardian tarafından da paylaşılan bu şartlar arasında en dikkat çeken başlıklar şunlar:

Hürmüz Boğazı’nın yönetiminde İran tekelinin korunması, geçen gemilerden derhal geçiş ücreti alınması ve düşman gemilerine kısıtlamalar getirilmesi.

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası trafiğe tamamen açılması için ABD’nin İran’a tazminat ödemeyi kabul etmesi. ABD'nin 350 milyar dolarlık bir kalkınma fonu kurmayı kabul ettiği ancak bu fona doğrudan katkı sağlamayı reddettiği aktarıldı.

Uranyum zenginleştirme hakkının korunması, yaptırımların tamamen kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların Katar gibi ülkelerden borç alınma formülü olmadan doğrudan serbest bırakılması.

Nabavian, Hamaney’in heyete gönderdiği bir mesajda, "Pakistan görüşmelerinde üzerinde anlaşılanlar, olması gerekenlerden tamamen farklıdır. Görüşmeler derhal durdurulmalıdır" talimatını verdiğini iddia etti.

CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Süreci kamuoyu önüne çıkmadan, tamamen yazılı talimatlar ve detaylı soru listeleriyle arkadan yöneten Mücteba Hamaney’in, 18 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a da özel bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Mektupta Hamaney'in, yürütülen müzakerelerin gidişatı ve nihai sonuçları konusunda Pezeşkiyan ile ciddi görüş ayrılıklarına sahip olduğunu belirttiği, ancak belirli şartlar altında cumhurbaşkanının yargısına ve iradesine şimdilik saygı duyduğunu kaydettiği aktarıldı.

"HALK GERÇEĞİ BİLMESİN Mİ?"

Müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Nabavian'ın iddialarını "eski, asılsız ve çarpıtılmış" diyerek hızla yalanladı ve devletin gizli belgelerini sızdıran köstebeğin derhal tespit edilmesini talep etti.

Buna karşın geri adım atmayan Nabavian, Telegram hesabı üzerinden iddialarını sürdürerek; İsviçre’ye gidilmeden önce Lübnan’daki işgalin sona ermesi, kuşatmanın kalkması ve dondurulan paraların serbest bırakılması gibi 4 ana ön koşulun hiçbirinin ABD tarafından yerine getirilmediğini savundu. Nabavian, "Bu tepkiler, insanların Hamaney'in emirlerinin ne olduğunu ve müzakerecilerin neden bunlara itaatsizlik ettiğini bilmemesi gerektiği anlamına mı geliyor?" diyerek hükümete meydan okudu.

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