"CTE tayinler ne zaman açıklanacak" sorusu araştırılıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personelinin yakından takip ettiği 2026 yılı naklen atama sürecine ilişkin tayin sonuçları tarihi netleşti. Aile birliği mazereti ve isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin tarihler belli olurken, gözler tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevrildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin yer değişikliği süreciyle ilgili beklenen takvim yayımlandı. Bakanlık ve komisyon atamalı personeli kapsayan 2026 yılı naklen atama planlamasında başvuru ve sonuç tarihleri duyurulurken, personel sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı.

CTE TAYİNLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 yılı Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin Naklen Atama Takvimi ile birlikte tayin bekleyen personelin merak ettiği tarihler de netleşti. Takvim kapsamında aile birliği mazeretine bağlı naklen atamalar ile isteğe bağlı yer değişikliği süreçleri için başvuru ve sonuç tarihleri duyuruldu.

İsteğe bağlı atama planlamasında ise müdür unvanlı personelin başvuruları 5-19 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. Bu kapsamda sonuçların açıklanacağı tarih 26 Haziran 2026 olarak duyuruldu. Bakanlık ve komisyon atamalı personelin başvuruları ise 23 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanırken, sonuçların 22 Haziran 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

CTE tayinler ne zaman açıklanacak? 2026 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tayin sonuçları

2026 ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA TAKVİMİ

2026 CTE naklen atama takvimi

İkinci dönem aile birliği mazereti ilan tarihi: 6 Temmuz 2026

Başvuru tarihleri: 13-24 Temmuz 2026

Sonuçların açıklanacağı tarih: 28 Ağustos 2026

Müdür unvanlı personel başvuru tarihleri: 5-19 Mart 2026

Sonuçların açıklanacağı tarih: 26 Haziran 2026

Bakanlık ve komisyon atamalı personel başvuru tarihleri: 23 Mart-3 Nisan 2026

Sonuçların açıklanacağı tarih: 22 Haziran 2026

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