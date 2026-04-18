FBI Direktörü Kash Patel hakkında ortaya atılan iddialar gündem oldu. Patel’in 'sarhoş olduğu' gerekçesiyle güvenlik ekibinin kendisini uyandırmakta zorlandığı öne sürüldü.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel hakkında ortaya atılan iddialar ülke gündemini sarstı. The Atlantic’te yer alan habere göre, Patel’in “gözle görülür sarhoşluğu” ve açıklanamayan devamsızlıkları kurum içinde endişeye neden oldu.

Habere göre durum, Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkililerine iletildi. İddialara göre, Patel’in güvenlik ekibi bazı durumlarda FBI Direktörü’nü uyandırmakta güçlük çekti. Ayrıca Patel’e kilitli kapılar ardında ulaşılamadığı ve bu nedenle “kapıyı kırmak için ekipman” talep edildiği öne sürüldü.

AVUKATINDAN YALANLAMA

Öte yandan Kash Patel’in avukatı Jesse Binnall, söz konusu iddiaları sert bir dille reddetti. Binnall, haberin “yanlış, kaynaksız ve açıkça iftira niteliğinde” olduğunu savunarak, iddiaların belirsiz ve doğrulanmamış ifadelere dayandığını belirtti.

"MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Binnall, konuya ilişkin hukuki süreç başlatılabileceğinin sinyalini vererek “Mahkemede görüşürüz” ifadelerini kullandı.

