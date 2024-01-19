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    Filipinler'de toprak kayması faciası: Çok sayıda ölü var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Filipinler'de meydana gelen toprak kayması sonucu aralarında çocukların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

    Filipinler&#039;de toprak kayması faciası: Çok sayıda ölü var
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Uzak Asya ülkesi Filipinler acı bir olayla sarsıldı. Ülkenin  Davao de Oro bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını kaybetti. İki kişi ise yaralandı. 

    BİR EV YIKILDI

    Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Monkayo kasabasında bir ev yıkıldı.

    7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını, 5 ila 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Dayanghirang, toprak kaymasının yanı sıra günlerce süren şiddetli yağışlar nedeniyle birçok köyün sular altında kaldığını belirtti.

    SIK SIK TOPRAK KAYMALARI OLUYOR

    7 bin 600'den fazla adadan oluşan ve yılda yaklaşık 20 tropikal fırtınanın vurduğu bir takımada olan Filipinler'de sık sık toprak kaymaları ve su baskınları meydana geliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    FilipinlerToprak Kayması
    Haberler > Dünya > Filipinler'de toprak kayması faciası: Çok sayıda ölü var
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