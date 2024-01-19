Filipinler'de toprak kayması faciası: Çok sayıda ölü var

19 Ocak 2024 11:35 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:36

Uzak Asya ülkesi Filipinler acı bir olayla sarsıldı. Ülkenin Davao de Oro bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını kaybetti. İki kişi ise yaralandı.

BİR EV YIKILDI

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Monkayo kasabasında bir ev yıkıldı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını, 5 ila 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Dayanghirang, toprak kaymasının yanı sıra günlerce süren şiddetli yağışlar nedeniyle birçok köyün sular altında kaldığını belirtti.

SIK SIK TOPRAK KAYMALARI OLUYOR

7 bin 600'den fazla adadan oluşan ve yılda yaklaşık 20 tropikal fırtınanın vurduğu bir takımada olan Filipinler'de sık sık toprak kaymaları ve su baskınları meydana geliyor.