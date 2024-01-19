Filipinler'de toprak kayması faciası: Çok sayıda ölü var
Filipinler'de meydana gelen toprak kayması sonucu aralarında çocukların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.
Uzak Asya ülkesi Filipinler acı bir olayla sarsıldı. Ülkenin Davao de Oro bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını kaybetti. İki kişi ise yaralandı.
BİR EV YIKILDI
Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Monkayo kasabasında bir ev yıkıldı.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını, 5 ila 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Dayanghirang, toprak kaymasının yanı sıra günlerce süren şiddetli yağışlar nedeniyle birçok köyün sular altında kaldığını belirtti.
SIK SIK TOPRAK KAYMALARI OLUYOR
7 bin 600'den fazla adadan oluşan ve yılda yaklaşık 20 tropikal fırtınanın vurduğu bir takımada olan Filipinler'de sık sık toprak kaymaları ve su baskınları meydana geliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı