Filipinler'den Çin'e karşı yeni hamle: ABD ve Japonya ile ilişkiler güçlendirilecek

Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde Çin'e karşı Japonya ve ABD ile ilişkilerini güçlendirme kararı, Çin tarafında tepkiyle karşılandı.

Filipinler'in Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini güçlendirme kararı, Çin'in tarafından tepkiyle karşılandı. Filipinler ise ilişkilerin güçlendirilmesine karşı çıkan açıklamalara cevap olarak verdikleri kararı "egemen bir seçim" olarak nitelendirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta Washington'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yı ağırladı ve üç lider, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri konusunda "ciddi endişelerini" dile getirdi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, üçlü grubun Pasifik'teki barışı ve ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini ve bu yakınlaşmanın tehdit olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Öte yandan Çin'in, Güney Çin Denizi kıta sahanlığı üzerindeki iddialarının ve saldırgan davranışlarının bölgedeki barış ve istikrarı zayıflattığını söyledi.

"ÇİN EYLEMLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Filipinler Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgemizdeki gerilimin kaynağı herkesçe iyi bilinmektedir. Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kendi eylemlerini gözden geçirmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, geçen hafta "bölgede özel çemberler oluşturmayı" ve herhangi "gerilimi artıran ve kışkırtan eylemleri" desteklemediklerini belirterek Filipinler'in bu kararına karşı çıktı.

SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİ

Mao ayrıca ABD'yi bölgesel müttefikleriyle birleşerek rakipleri tehdit etme "Soğuk Savaş zihniyetine" sıkı sıkıya bağlanmakla suçladı. Mao Ning yaptığı açıklamanın devamında ise "Soğuk Savaş'a ilişkin haksız referanslar, durumu abartır ve üçlü işbirliğinin barışçıl amacını yanlış temsil eder." ifadesinde bulundu.