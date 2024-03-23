Filipinler ve Çin arasında sıcak temas! Tazyikli su sıkılan gemi hasar gördü

Filipinler ve Çin arasında gerilime neden olan İkinci Thomas Sığı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Filipinler, karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan sahil güvenlik gemilerine, Çin tarafından tazyikli su sıkıldığını bildirdi. Gemi hasar gördü.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, iki ülke arasında gerilime yol açan İkinci Thomas Sığı'nda yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

GEMİ HASAR GÖRDÜ

Tarriela, Çin'in, "BRP Sierra Madre"ye ikmalde bulunan Filipinler'in "Unaizah May 4 (UM4)" adlı gemisine tazyikli su sıktığını belirtti. Geminin "hasar gördüğünü" bildiren Tarriela, ona eşlik eden başka bir sahil güvenlik gemisinin de engellendiğini kaydetti.

İKİNCİ THOMAS SIĞI BÖLGESİ GERİLİME NEDEN OLUYOR

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, iki ülke arasında gerilime yol açıyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği batık resifte, Filipin Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor. Pekin yönetimi, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirterek, resifin eski haline getirilmesini istiyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.