Filipinler'de zorla 'aşk dolandırıcılığı' yaptırılan yüzlerce kişi kurtarıldı

İnternet dolandırıcılığının merkezi haline gelen Filipinler'de bir suç örgütü dolandırıcılık yaptırmak için 'iyi görünümlü kadın ve erkekleri' alıkoydu. 'Aşk dolandırıcılığı' adı altında yüzlerce kişiyi dolandıran şebeke çökertildi, suç örgütünün alıkoyduğu 658 kişi ise kurtarıldı.

Birlemiş Milletler'in raporuna dahi giren Güney Asya'daki dolandırıcılık olaylarından birisi daha merkezi Filipinler gerçekleşti.

BBC'nin haberine göre, Filipinler polisi, şubatta dolandırıcılık şebekesinden kaçan bir Vietnamlının ifadesi üzerine başkent Manila'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusundaki Tarlac ilinin Bamban bölgesinde bir merkeze baskın düzenledi.

'AŞK DOLANDIRICILIĞI' YAPMAYA ZORLANDILAR

Polis, çevrim içi bahis firması gibi gösterilen merkezden "aşk dolandırıcılığı" yapmaya zorlanan 383 Filipinli, 202 Çinli ve 73 diğer yabancı uyruklu olmak üzere toplam 658 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İYİ GÖRÜNÜMLÜ KİŞİLERİ KAÇIRIYORLAR

Filipinler Organize Suçla Mücadele Başkanlık Komisyonu Sözcüsü Winston Casio,Bamban'daki suç örgütünün dolandırıcılık yapmak üzere "mağdurları çekebilecek iyi görünümlü kadın ve erkekleri alıkoyduğunu" kaydetti.

Mağdurlarını romantik ilişki vaadiyle kandırarak sahte projelere veya işletmelere yatırım yapmaya ikna eden "aşk dolandırıcıları", genellikle yasal iş vadiyle çekildiği dolandırıcılık merkezlerinde alıkonularak suç işlemeye zorlanıyor.

GEÇEN YIL DA BENZER BİR VAKA YAŞANMIŞTI

Filipinli yetkililer, Mayıs 2023'te, Manila'nın kuzeyinde yer alan Clark kentindeki bir serbest liman bölgesine düzenlenen baskında, alıkonularak internet dolandırıcılığı yapmaya zorlanan 1000'den fazla kişiyi kurtarmıştı.

Birleşmiş Milletler'in Ağustos 2023'te yayımladığı rapora göre, dünya çapında yüz binlerce kişi, internet dolandırıcılığı yaptırılmak üzere Güney Doğu Asya'ya kaçırılıyor.