"Filistinli Pele"nin eşinden Muhammed Salah'a cevap: FIFA tarafından korunuyor olması gerekirdi

Gazze'deki Eş-Şati, Batı Şeria'daki El-Amari kulüplerinde forma giyen, gol krallığı kazanan, 24 uluslararası maçta milli takımı temsil eden ve kariyeri boyunca 100'den fazla gol atan Süleyman el-Ubeyd (41), 6 Ağustos'ta çocuklarına yiyecek getirmek için kuzeyden güneye kadar gitti ama bir daha geri dönemedi. Tüm dünyaca tanınan bir futbolcu olması hasebiyle Süleyman'ın ölüm haberi UEFA tarafından paylaşıldı ve "'Filistinli Pele' Süleyman el-Ubeyd'e elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti." ifadeleri kullanıldı.

SALAH'TAN TEPKİLİ PAYLAŞIM

Liverpool’un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah ise 9 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UEFA'ya tepki göstererek "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINI DOYURMAK İSTERKEN ÖLDÜ

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm Gazzeliler gibi defalarca göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan Süleyman el-Ubeyd'in eşi Dua el-Ubeyd, eşinin çocuklarına yemek getirmeye gittiğini ancak cansız bedeninin geldiğini söyledi. Süleyman'ın 5 çocuğuna güzel bir hayat sunmak ve onlara futbolu öğretmek istediğini anlatan Dua, eşinin futbolu bir an bile bırakmadığını, arkadaşlarıyla statlarda ya da çocuklarıyla çadır kentte oynadığını söyledi.

Eşinin, yeğenleri ve kardeşiyle birlikte yiyecek almak için saat 05.00'te yola çıktığını ve saat 08.00 sularında yaralandıkları haberi geldiğini söyleyen Dua, eşinin oracıkta öldüğünü, yeğenlerinden pek çoğunun da yaralandığını ve hala tedavi gördüklerini anlattı.

Dua, sözlerini şöyle sürdürdü:

SON SÖZLERİNİ EŞİ ANLATTI "'Bu çocuklar bana emanet onların karnını doyurmam lazım' diyerek yola çıktı. 'Emanete iyi bak' dedi. Son sözleri bunlar oldu. Emanetin, çocukları olduğunu o öldükten sonra anladım. Gidip gelmeyeceğini hiç düşünmemiştim."

SALAH'A CEVAP VERDİ

Dua, "Süleyman neden öldü? Onun futbolcu olarak kariyerine devam etmesi gerekirken neden yardım noktasına gitti ve öldü? Muhammed Salah'a cevap vereyim. Süleyman yardım almaya gittiği için öldü. Onun futbol federasyonu ve FIFA tarafından korunuyor olması gerekirdi. Onu korumuş olsalardı, yardım almaya gitmezdi." diye konuştu. Dua, eşinin maaşının sadece bir gün karınlarını doyurmaya yettiğini, günlerce ekmek yiyemediklerini, bir ayı aşkın bir süredir evlerine un girmediğini vurguladı.