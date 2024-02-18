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    Fransa, Aksaraylı Türk boksörü konuşuyor: Komşusunu yangından kurtardı

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    Fransa, Aksaraylı Türk boksörü konuşuyor: Komşusunu yangından kurtardı
    Boks, Fransa, Haber

    Dünya Haberleri

    Fransa'da yaşamını sürdüren ödüllü Türk boksör Kemal Altınpınar'ın oturduğu binada yangın çıktı. Altınpınar, yangın sırasında evinden çıkamayan 75 yaşındaki komşusunu ateşin içerisine girerek kurtardı. Ödüllü boksörün bu hareketi Fransa'da gündem olurken Altınpınar'a belediye başkanlığı ve valilikten cesaret madalyası verildi. 

    Yıllardır Fransa'da yaşamını sürdüren Aksaraylı Türk boksör Kemal Altınpınar'ın Montereau kentinde oturduğu 3 katlı apartmanda geçtiğimiz günlerde yangın meydana geldi. Bina sakinleri hemen oturdukları daireden çıkarken Türk boksör, 75 yaşındaki komşusunun dışarı çıkamadığını fark etti.

    Altınpınar, binaya girerek komşusunu alevlerin arasından kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. 1 ay boyunca yoğun bakımda kalan yaşlı komşu sağlığına kavuştu.

    Kemal Altınpınar'ın bu kahramanlığı Fransa'da çok konuşuldu.

    CESARETİNE MADALYA VERDİLER

    Sabah'ın aktardığına göre, Montereau Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'nin tebrik ettiği Altınpınar'a göstermiş olduğu davranıştan dolayı cesaret madalyası takdim edildi.

    Kemal Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım. Hastanedeki tedavisinin ardından hayata tutundu. Hayatta kaldığı için çok mutluyum. Yaptığım bu hareket bana gurur verdi. Bunun karşılığında da bana cesaret madalyası takdim edildi" dedi.

    BİR YILDA ÜÇ ALTIN KEMER ALDI

    Kemal Altınpınar sadece göstermiş olduğu cesaretle değil, spor müsabakalarında da elde ettiği başarılarla da Fransa'da adından sıkça söz ettiriyor. Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar, daha öncede bir yılda aldığı 3 altın kemerle de Fransa da yılın sporcusu seçilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
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