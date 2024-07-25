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Fransa alarmda! Olimpiyatlara saldırı şüphesiyle bir gözaltı daha

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fransa alarmda! Olimpiyatlara saldırı şüphesiyle bir gözaltı daha

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransız polisi, Olimpiyat Oyunları'na saldırı planladığı gerekçesiyle 2 gün önce 18 yaşındaki bir genci gözaltına almıştı. Bu olayın ardından aynı yaştaki bir kişinin daha aynı gerekçeyle gözaltına aldığı bildirildi.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da, polis alarma geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 16 milyona yakın ziyaretçinin beklendiği Olimpiyat Oyunları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Fransa'nın güney vilayeti Gironde'da 18 yaşındaki bir genç saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

AÇILIŞ TÖRENİ YARIN

Olimpiyat Oyunları'nın yarın yapılacak açılış töreni öncesinde Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), bir ya da birkaç saldırı planı yaptığından şüphelenilen gencin gözaltına alındığını bildirdi. Saldırı planının Olimpiyatlarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İKİ GÜN ARAYLA 2 GÖZALTI

Gencin, saldırı planladığı şüphesiyle 23 Temmuz'da gözaltına alınan yine 18 yaşındaki bir gençle yüz yüze ve sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu tespit edildi.

PNAT, 2 gün arayla gözaltına alınan şüpheli 2 gencin saldırı planının soruşturulduğunu kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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