Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Michel Barnier'i başbakan olarak atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin baş müzakerecisi olan muhafazakar siyasetçi Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı.

MERKEZ SAĞDAN ESKİ BAKAN MICHEL BARNIER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

MICHEL BARNIER KİMDİR?

1951 yılında dünyaya gelen Barnier, 1978-1993 yıllarında Savoie milletvekilliği yaptı. Siyasetteki grafiğiyle dikkat çeken Michel Barnier, 1982-1999 yılları arasında Savoie Genel Konseyi başkanlığı yaptı.

Barnier ayrıca 1993-1995 yıllarında Édouard Balladur Hükümeti'nde Çevre Bakanlığı, Alain Juppé hükûmetlerinde Avrupa İşleri Bakanlığı görevini üstlendi.

1999-2004 yıllarında Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalardan sorumlu komiserlik yapan Barnier, 2004-2005 3. Jean-Pierre Raffarin Hükümetinde Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Barnier daha sonra 2007-2009 yıllarındaki François Fillon hükûmetinde ise Tarım Bakanı oldu.

Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla ilgili dosya üzerine Avrupa Komisyonu'nun başmüzakerecisi olarak atanmış ve 1 Ekim 2016'da göreve başlamıştır.